Na pomolu bruka na meču Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu?

FIFA se suočava sa ozbiljnim optužbama već na samom startu Svjetskog prvenstva.

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Tek što je počelo Svjetsko prvenstvo 2026, a već imamo prve kontroverze. FIFA se suočava sa optužbama da je "lažirala" podatke o broju navijača na nekoliko prvih utakmica, a izgleda da to neće moći da se sakrije tokom utakmice Engleske i Hrvatske koja je na programu sljedeće srijede.

Kako prenosi britanski "Dejli mejl", stadion u Teksasu bi mogao da bude poluprazan, a glavni razlog su ekstremno visoke cijene ulaznica.

Najniža cijena karte je 867 dolara, a cijene idu do vrtoglavih 9.225 dolara za paket karte i takozvani VIP pristup u koji su uključena bolja mjesta, obrok i piće.

Predsjednik FIFA smiruje situaciju

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Prvi čovjek FIFA Đani Infantino je nekoliko dana pred početak Mundijala govorio o situaciji sa prodajom karata i bio je i više nego samouvjeren.

"Veoma smo mirni po tom pitanju. Prije nego što smo počeli prodaju između 6,5 i sedam miliona ulaznica, provjerili smo sve sa najboljim pravnicima. Pozdravljamo svaku istragu", rekao je Infantino i dodao da prosječna cijena ulaznice za Svjetsko prvenstvo iznosi manje od 500 dolara, što je rezultat prethodnih poređenja sa platežnom moći navijača na tlu SAD-a.

Tokom utakmice Južne Koreje sa Češkom u četvrtak, stadion u Gvadalahari nije ni blizu pun, iako je spiker pročitao da je na stadionu kapaciteta 45.664 bilo 44.985 navijača.

Ipak, TV prenosi su pokazali mnoštvo praznih sjedišta, posebno u VIP zonama, dok je utisak sa prvog dana otvaranja popravio meč Meksika i Južne Afrike, pošto je na tribinama navodno bilo 83.264 ljubitelja fudbala.

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(MONDO)