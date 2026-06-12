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"Najgore Svjetsko prvenstvo ikada": FIFA je već na udaru navijača zbog laži o posjeti

"Najgore Svjetsko prvenstvo ikada": FIFA je već na udaru navijača zbog laži o posjeti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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FIFA se suočava sa kritikama zbog lažnih izvještaja o posjeti na Svjetskom prvenstvu, dok su tribine prazne tokom utakmica.

Kritike na račun organizatora Svjetskog prvenstva zbog posjete Izvor: TV Arena sport

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počelo je punom "Astekom" i sjajnom utakmicom Meksika i Južne Afrike (2:0), da bi već na susretu Južne Koreje i Češke vidjeli da ovaj turnir neće biti toliko posjećen kako priča FIFA. U zvaničnom programu "zaveli" su 44.985 gledalaca u Gvadalahari, međutim pogled na tribine to i ne potvrđuje.

Kapacitet stadiona u Gvadalahari (odnosno na "Akronu" u Zapopanu) je inače 48 hiljada mjesta, međutim djeluje da je mnogo manje od toga bilo na tribinama i to su primijetili na društvenim mrežama.

Zapravo i ne može da se kaže da je u pitanju veliko iznenađenje ako se zna da je FIFA drastično podigla cijene karata za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi i da je napravila turnir "samo za bogate", međutim ono što navijačima smeta je što i dalje sve pokušavaju da ubijede da je "u najboljem redu".


"Ako će stadioni ovako izgledati do kraja prvenstva, bolje da se i ne igra", "Ovo je najgore Svjetsko prvenstvo ikad", "Četiri godine čekamo Svjetsko prvenstvo, a onda stadioni izgledaju kao da se igraju prijateljske utakmice", samo su neke od reakcija.

Podsjetimo, Južna Koreja je na ovom meču pobedila Češku 2:1, a ovo je prvi turnir na kome imamo čak 48 reprezentacija.

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