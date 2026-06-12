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Zvezdin ljubimac napravio šou: Južna Koreja slavi Hvanga, sam je riješio cijelu Češku

Zvezdin ljubimac napravio šou: Južna Koreja slavi Hvanga, sam je riješio cijelu Češku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Južna Koreja je ostvarila preokret protiv Češke na Svjetskom prvenstvu, a In Bum Hvang je bio ključni igrač sa golom i asistencijom.

Južna Koreja pobijedila Češku 2:1 Izvor: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Južne Koreje pobjedom je počela učešće na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i to poslije prvog preokreta koji smo vidjeli na ovogodišnjem turniru. U toku noći u Gvadalahari vidjeli smo kako Južna Koreja "okreće" od 0:1 do 2:1 protiv Češke i odnosi tri boda!

Češka je povela u 59. minutu golom Ladislava Krejčija, da bi u 67. minutu rezultat poravnao ljubimac navijača Crvene zvezde - In Bum Hvang. Pogodio je sjajni vezni fudbaler na asistenciju Li Kang Ina (igrača Pari Sen Žermena) i poslije toga kreće šou.

Češka je preko Tomaša Součeka u 77. minutu opet postigla gol, ali je poništen poslije intervencije VAR sobe zbog ofsajda, da bi Hvang sada asistirao u 80. minutu za Oh Hjun Gjua. To je bio praktično i njegov posljednji potez na meču, pošto je odmah poslije toga zamijenjen, dok je čitav meč za Južnu Koreju odigrao Seol - desni bek Crvene zvezde.

Južna Koreja - Češka 2:1
Izvor: TV Arena sport

Sve u svemu Južna Koreja je pokazala bolji fudbal od Čeha, koji se prije svega oslanjanju na kornere, tako da je ovo možda i najpošteniji rezultat u grupi u kojoj je na "otvaranju" Meksiko lako izašao na kraj sa Južnom Afrikom.

U narednom kolu gledamo duel Meksika i Južne Koreje, za prvo mjesto u grupi:



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Tagovi

Mundijal 2026 Južna Koreja Češka Hvang In Bum

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