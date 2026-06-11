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Argentina u posljednji čas promijenila spisak: Mundijal već počeo kad su pozvali zvijezdu Premijer lige

Argentina u posljednji čas promijenila spisak: Mundijal već počeo kad su pozvali zvijezdu Premijer lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Markos Senesi je u posljednji čas pozvan na Svjetsko prvenstvo.

Argentina promijenila spisak za Mundijal Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Tim Argentine će u posljednji čas doživjeti promjenu na Svjetskom prvenstvu. Zbog povrede je tim morao da napusti defanzivac Olimpika iz Marseja Leo Balerdi, a zamijeniće ga novi štoper Totenhema Markos Senesi. Balerdi je nažalost povrijeđen na treningu i morao je u posljednji čas da se povuče.

Iako je bilo nekih informacija o tome da će Lionel Skaloni ipak umjesto štopera pozvati nekog ofanzivca, to se nije desilo. Pozvan je 185 centimetara visoki štoper koga je Totenhem upravo doveo nakon što mu je istekao ugovor sa Bornmutom.

Ko su Balerdi i Senesi?

Senesi počeo karijeru u San Lorencu, zatim je igrao za Fejnord, a za Bornmut je nastupio 116 puta. Za reprezentaciju je debitovao u meču sa Estonijom 5. juna 2022. godine, ali nije bio na radaru Skalonija i odigrao je samo tri meča do sada. Sa druge strane Leonardo Balerdi je bio 11 puta rprezentativac Argentine, a igrač je sličnih karakteristika. Jako malo je igrao za Boku Juniors, a onda je nastupao za Borusiju Dortmund i Olimpik Marsej.

Senesiju je poziv stigao kada je prvenstvo već počelo i kada je bilo jasno da će Meksiko vrlo lako na startu takmičenja savladati Južnu Afriku na nevjerovatnom stadionu "Asteka". 

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Tagovi

Argentina fudbal Mundijal 2026

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