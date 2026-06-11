"FIFA gurala Mesija da osvoji, Ronalda je sramota gledati": Rade Bogdanović odmah udario po zvijezdama

Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović kritikovao Kristijana Ronalda jer igra na Mundijalu i napomenuo da je FIFA omogućila Mesiju da postane šampion u Kataru.

Izvor: Youtube/Kazneni Prostor Podcast/printscreen

Pre nego što je Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine počelo, dobili smo sukob koji bi mogao da potraje tokom narednih nekoliko nedelja. Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović, stručni konsultant RTS za ovogodišnji turnir, oštro je kritkovao reprezentativca Portugala Kristijana Ronalda.

Pod utiskom Ronaldovih promašenih šansi na prijateljskim utakmicama pred Mundijal, Bogdanović je istakao da je sramota gledati jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Po njegovim riječima, Portugalac jedva hoda, nema mjesta u nacionalnom timu i trebalo je da se povuče!

"Neću o favoritu, hoću prvo da se vratim na Ronalda i Mesija. Ja mislim da je sramota u fudbalu što Ronaldo uopšte učestvuje na ovom prvenstvu. Frajer jedva hoda po terenu, ali ga sponzori i savez zbog imena i prezimena... Ma nije spreman! Gledao sam ga na prijateljskim, mene bi sramota bilo. Izgleda kao u ligi veterana. Ali dobro, ok. Veliko ime, ništa sporno, ali morao je dečko da zna kad da ode. Kad da se oprosti. Vrlo je bitan tajming dolaska i odlaska u životu, u svemu. Sramota ga je gledati, posebno jer ima oko 40 godina. Maksimalan respekt za sve što je učinio, ali sine zauzimaš mjesto u timu jednom klincu od 20 godina koji isto ima želju kao što si ti imao kad si počinjao. Nema kvalitet, ne može da igra i kad vidim da Martinez nema nikakav autoritet, želim im da ispadnu u grupnoj fazi", rekao je Bogdanović.

Iako su sličnih godina, mnogo je onih koji smatraju da je Lionel Mesi trenutno daleko spremniji za turnir od Kristijana Ronalda. Bogdanović priznaje da nije detaljno pratio Lionela Mesija, ali je zato ponovo iskoristio priliku da kritikuje Kristijana Ronalda.

"Mesija nisam pratio, ali kako su ga gurali u Kataru na Svjetskom prvenstvu i kakve su penale svirali... FIFA je na silu progurala njih da budu svjetski šampioni. Iako je Mesi vanzemaljac, božanstvo, savršenstvo. Svako savršenstvo ima svoj kraj. Da li je u dobroj formi, to ne znam. Za Ronalda znam. Smiješno ga je gledati", rekao je nekadašnji fudbaler.

Reprezentacija Argentine predvođena Lionelom Mesijem braniće titulu, a takmičenje započinje u grupi J gdje su još Austrija, Alžir i Jordan. Ovo će biti posljednji pokušaj Kristijana Ronalda da sa Portugalom osvoji titulu svjetskog šampiona, a oni takmičenje počinju u grupi K gdje su još Kolumbija, Uzbekistan i DR Kongo.

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