Ovdje počinje Svjetsko prvenstvo 2026: Pamti Pelea i Maradonu, zato je najbitniji u istoriji Mundijala

Ako bi trebalo izabrati stadion na koji je stalo najviše istorije Svjetskog prvenstva u fudbalu, onda je to bez dileme Asteka u Meksiko sitiju, gdje su titule osvajali Brazil i Argentina.

Izvor: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Počinje Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine! Više od mjesec dana akcije, čak 104 utakmice, tri države koje organizuju turnir i spektakl kakav se u svetskom sportu viđa samo jednom u četiri godine. Prvi meč turnira igraće Meksiko i Južna Afrika, baš kao i na ovaj dan prije 16 godina, ali tada na drugom kraju svijeta.

Ovog puta će Mundijal početi na stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju, građevini koja je tokom prethodnih decenija postaja jedan od najvećih simbola Svjetskog prvenstva. Čak šest puta je reprezentacija Meksika igrala prvi meč Mundijala, a ovo je treći put da se turnir igra na "Estadio Azteca", prelijepom zdanju na 2.200 metara nadmorske visine.

Pošto smo vam prethodnih dana predstavili najskuplji stadion na svijetu, najveći stadion na kojem će se igrati Svjetsko prvenstvo, najčudniji stadion za ovaj Mundijal i mjesto na kojem će se igrati finalni meč, vrijeme je da vam predstavimo i teren na kojem sve počinje. Ovo je priča o stadionu Asteka!

Kako je građen stadion Asteka?

Za razliku od stadiona u SAD i Kanadi, koji su uglavnom izgrađeni u bliskoj prošlosti, Asteka ima istoriju kakve bi se postidjele i neke države koje učestvuju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Meksiko je dobio da organizuje Olimpijske igre 1968. godine, a to je značilo da im je potreban i novi stadion koji će biti jedan od stubova cjelokupne organizacije. Projekat je započet 1961. godine, a 29. maja 1966. godine pred više od 107.000 navijača igrali su Klub Amerika i Torino - na otvaranju novog stadiona.

Stadion je od na početku imao daleko veći kapacitet nego sada, ali se tokom godina mnogo mijenjao. Čak pet puta rađene su rekonstrukcije stadiona Asteka, pa će zvaničan kapacitet za mečeve Svjetskog prvenstva biti oko 80.000. Davne 1968. godine fudbalsku utakmicu Meksika i Brazila ovde je gledalo oko 120 hiljada ljudi, a boks meč Hulija Sezara Čaveza i Grega Haugena je 1993. godine gledalo preko 132.000 ljudi!

Šta će se igrati na stadionu Asteka?

Za razliku od nekih prethodnih turnira, stadion Asteka ove godine neće biti centralno mjesto dešavanja. Samo pet utakmica, od čega su tri u grupnoj i tek dve u nokaut fazi takmičenja možda su premalo za ovako kultno mjesto. Ovo je spisak svih mečeva koje ćemo gledati na stadionu u Meksiko sitiju:

Meksiko - Južna Afrika

Uzbekistan - Kolumbija

Češka - Meksiko

Pobjednik grupe A - Trećeplasirani iz grupe C/E/F/H/I

Meč osmine finala između pobjednika utakmica 79 i 80

Stadion Asteka u Meksiku najbitniji je za mundijalsku istoriju. Izvor: YouTube/Noticias Telemundo

Pošto će pobjednik grupe A igrati prvi meč nokaut faze na ovom stadionu, to znai da bi Meksiko mogao i treći put da nastupi na svom domaćem terenu. Potrebno je da Meksikanci obezbijede prvu poziciju u svojoj grupi, a zatim bi imali i lakši posao da se domognu mjesta među 16 najboljih timova na Mundijalu.

Šta se do sada održalo na stadionu Asteka?

Kao što smo već rekli, ovo je stadion sa najbogatijom mundijalskom istorijom! Stadion u Meksiko sitiju postaće prvi na kojem su se igrala tri Svjetska prvenstva, a već sada je jedini na kojem su se igrala dva finala. Ovdje je 1970. godine titulu osvojio Brazil predvođen legendarnim Peleom, a zatim 1986. godine do trofeja je stigla Argentina predvođena Maradonom. Da su samo te dvije utakmice odigrane, pa bi već bilo mnogo... A nisu!

Na stadionu Asteka može se vidjeti tabla posvećena "Utakmici vijeka", okršaju Italije i Zapadne Njemačke (4:3) u polufinalu 1970. godine. Bio je to spektakularan meč, sa velikanima kakvi su Sandro Macola, Điđi Riva i Đani rivera na jednoj, odnosno Franc Bekenbauer, Berti Fogts i Gerd Miler na drugoj strani. Takođe, ovdje postoji i tabla posvećena "Golu vijeka", a to je ono remek-djelo Dijega Armanda Maradone, kada je Engleze nizao od centra do gola, prije nego što je zatresao mrežu. Pokazao im je na istom mjestu i da Bog navija za njega, jer je baš "Božijom rukom" uspio da savlada Pitera Šiltona.

Pogledajte deo istorije stadiona Asteka u Meksiko sitiju. Izvor: Youtube/TFC Stadiums

Povremeno su se ovdje igrali NFL mečevi, povremeno prijateljske utakmice evropskih timova, često međunarodna takmičenja pod okriljem FIFA i lokalnih asocijacija... Ipak, sve je nekako u sjenci Mundijala. Stadion Asteka je simbol Svjetskog prvenstva u fudbalu i prava je šteta što na njemu nećemo gledati više mečeva. Inače, reprezentacija Jugoslavije nije se plasirala na Mundijale u Meksiku 1970. i 1986. godine, a Srbija na Mundijal u Meksiku 2026. godine.

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