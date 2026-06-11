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Težak udarac za "favorita iz sjenke": Na dan Mundijala ostali bez dvojice fudbalera

Težak udarac za "favorita iz sjenke": Na dan Mundijala ostali bez dvojice fudbalera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Maroka suočava se s velikim izazovima na Svjetskom prvenstvu, jer su povrede spriječile dva ključna igrača da nastupe.

Maroko ostao bez dvojice važnih igrača Izvor: Fernando Vazquez / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Maroka bila je najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, kada je postala prva afrička selekcija koja je stigla do polufinala, a mnogi su joj predviđali i da bi mogla da ponovi nešto slično ovog ljeta u SAD, Meksiku i Kanadi.

Ipak, na dan Mundijala, Maroko je saznao da ostaje bez dvojice izuzetno važnih igrača, startera u današnjoj reprezentaciji. Maroko je potvrdio da Abde Ezalzuli (Ez Abde) i Najef Agerd neće igrati na ovom turniru.

Njih dvojicu su spriječile povrede i to će biti veliki udarac za "lavove sa Atlasa". Ez Abde je povrijedio ligamente koljena na meču protiv Norveške, kada se sudario sa Čadijem Rijadom, tako da ga čeka pauza od oko četiri sedmice. Zbog toga je već odlučeno da se Ez Abde povuče iz državnog tima.

Umjesto njih dvojice pozvani su Amine Sbai (Anže) i Maruan Sadan (Al Fateh) koji će probati da ih zamijene, ali pitanje je koliko će moći, ipak su njih dvojica prevažni fudbaleri za Marokance.

Agerd je igrao fudbal života u Kataru, poslije čega je ostvario transfer u Vest Hem, dok je Ez Abde ponikao u akademiji Barselone i ovog ljeta mu se smiješi takođe promjena sredine - pošto je prošle sezone briljirao u dresu Betisa i za njega se interesuju neki od najbogatijih klubova svijeta.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal

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