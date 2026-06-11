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Đoković mjesecima priča ko osvaja Svjetsko prvenstvo: Ubijeđen je u iznenađenje i ne odustaje

Đoković mjesecima priča ko osvaja Svjetsko prvenstvo: Ubijeđen je u iznenađenje i ne odustaje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković vjeruje da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo, prognozirajući finale protiv Meksika.

Novak Đoković Portugal će osvojiti Svjetsko prvenstvo Izvor: Lionel Guericolas/MPP/Starface / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje danas na stadionu "Asteka" utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, a kao i pred svaki Mundijal - svi imaju svog favorita i tim za koji navijaju. Kladionice i analitičari kažu da će Španija biti prvak svijeta, šanse se daju Englezima, pa Francuzima, opet Argentincima, dok je mišljenje na ovu temu podijelio i Novak Đoković.

Preciznije, Novak Đoković je ostao vjeran svojoj prognozi koju je dao još prije sedam meseci, poslije žrijeba Svjetskog prvenstva koje je održano u decembru u Vašingtonu, kada je zapravo sve iznenadio svojim riječima.

Ni forma, ni grupe, ni ono što pričaju analitičari - nisu promijenili mišljenje Novaka Đokovića. Tako je pred početak turnira u izjavi za "Sport Klub" istakao da će Portugal pobijediti Meksiko u finalu. "Portugal - Meksiko finale, a Portugal pobjeđuje 2:0 ili 2:1", bile su Đokovićeve riječi.

Razlog zbog kog je Đoković stao uz Portugal vjerovatno je i prijateljstvo sa Kristijanom Ronaldom koji u 42. godini pokušava da ostvari svoj san i osvoji prvo Svjetsko prvenstvo u karijeri, čime bi na najbolji mogući način "zaokružio karijeru".

Anketa

Ko će osvojiti Mundijal 2026?

  • Argentina

    12.31% (8)

  • Francuska

    9.23% (6)

  • Nemačka

    1.54% (1)

  • Španija

    13.85% (9)

  • Brazil

    16.92% (11)

  • Portugal

    23.08% (15)

  • Holandija

    10.77% (7)

  • Neka afrička reprezentacija

    1.54% (1)

  • Neka azijska reprezentacija

    0% (0)

  • Neko koga nismo pomenuli

    10.76% (7)

Ko će osvojiti Mundijal 2026?

Rezultati


Podsjeća to sigurno Đokovića i na njegov pohod na olimpijsko zlato u Parizu, doduše tu odgovara i paralela Argentine i Mesija u Kataru, kada su "gaučosi" ispunili san najvećem svih vremena. Preciznije, ispunio je Mesi san miliona Argentinaca, kada je bio najbolji igrač svoje ekipe i "častio" je titulom prvaka svijeta.

Grupe na Svetskom prvenstvu 2026

  • Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka.
  • Grupa B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švajcarska.
  • Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska.
  • Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska.
  • Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador.
  • Grupa F: Holandija, Japan, Švedska, Tunis.
  • Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland.
  • Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj.
  • Grupa I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška.
  • Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan.
  • Grupa K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija.
  • Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Tagovi

Novak Đoković Mundijal 2026

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