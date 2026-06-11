Otkrijte 11 fudbalskih zvijezda koje neće učestvovati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Njihovi razlozi su raznoliki, od povreda preko loše forme, pa do toga da nisu ni ostvarili plasman na Mundijal.

Izvor: Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje danas utakmicom Meksika i Južne Afrike na stadionu "Asteka" (21.00) i pred nama je turnir kakav nikada do sada u istoriji nismo imali.

Prvi put ćemo imati čak 48 učesnika Svetskog prvenstva, kao i tri organizatora - SAD, Meksiko i Kanadu - dok je tu i čak sedam novih fudbalskih pravila koja će biti implementirana kako bismo svi više uživali u fudbalu. Nažalost, kao što je poznato, Srbije neće biti na ovom Mundijalu, ali nisu srpski fudbaleri jedini koji propuštaju predstojeći turnir. Mnogo je velikih imena koja nećemo gledati ovog leta - neke zbog povreda, neke zbog loše forme, a neke jer je njihova reprezentacija razočarala.

Pokušali smo da napravimo tim od 11 najboljih igrača koji će iz ovog ili onog razloga propustiti Svjetsko prvenstvo, a koliko god se trudili da "uguramo" nekog od srpskih fudbalera istina je da ipak niko od njih po onome što trenutno pruža nije zaslužio da bude u odabranom društvu.

Đanluiđi Donaruma (Italija)

Vidi opis Ovo je 11 najboljih koji ne idu na Svjetsko prvenstvo: Od Srba tu nema ni traga ni glasa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Nema nikakve sumnje da bi "jedinica" u timu razočaranja pripala Đanluiđiju Donarumi. Najbolji golman za sezonu 2024/25 otišao je iz Pari Sen Žermena zbog svađe oko novog ugovora i propustio je tako da drugu godinu zaredom bude osvajač Lige šampiona, međutim ne propušta Mundijal zbog loših igara u Sitiju. Štaviše, dobro je branio prošle sezone, ali je njegova Italija razočarala sve navijače i ostala je bez plasmana u baražu protiv Bosne i Hercegovine, tako da opet propušta veliko takmičenje.

Trent Aleksander-Arnold (Engleska)

Njega je koštala slaba sezona u Real Madridu u koji je otišao ljetos kao slobodan agent iz Liverpula, vjerujući da će napredovati u karijeri. Povrede, loša forma i neprilagođavanje na defanzivne zadatke "obrisali" su ga sa spiska Engleske za ovaj Mundijal, te je Tomas Tuhel lako odlučio da ga ne stavi na spisak vjerujući više Risu Džejmsu i Tinu Livramentu.

Eder Militao (Brazil)

Ima više kandidata za štopersko mesto, zaslužio ga je možda i Emil Tapsoba čija reprezentacija (Burkina Faso) ne ide na Mundijal, međutim izabrali smo Edera Militaa koji je baš imao pehova sa povredama i može se reći da su mu postepeno već uništili karijeru. Tako fudbaler Real Madrida, miljenik Karla Anćelotija, nije mogao da pomogne Brazilu za ovo Svjetsko prvenstvo i to mu je izuzetno teško palo.

Hari Megvajer (Engleska)

Ako je Tomas Tuhel iznenadio Engleze nekim potezom, onda je to odluka da se Hari Megvajer ostavi kod kuće. Igrao je zaista vrlo dobru sezonu za Mančester junajted, posebno tokom proljeća, a znamo i da je i u dresu Engleske znao da ostavi odličan utisak. Možda je njegov "negativan PR" u britanskim medijima kumovao tome, pošto je teško objasniti zašto bi inače Džon Stouns, koji jedva da je igrao u posljednje dvije godine, imao prednost u odnosu na njega.

Federiko Dimarko (Italija)

Italijanski levi bek već godinama unazad briljira u dresu Intera, ali to njegovoj Italiji ništa ne pomaže. Ostali su "Azuri" bez Mundijala, tako da će Federiko Dimarko morati da čeka svoje tridesete kako bi konačno zaigrao na idućem turniru, ako naravno bude u formi života kao što je danas. Šta reći o fudbaleru koji je prošle sezone dao osam golova i namjestio još 18 u dresu "nerazura", kako je moguće to ne iskoristiti i ostati bez Mundijala?

Ademola Lukman (Nigerija)

Krilni fudbaler Atletiko Madrida ostavio je dobar utisak prošle sezone kod "Čola" Simenoea, ali džaba - njegova Nigerija neće vidjeti Svjetsko prvenstvo zbog neuspjeha u kvalifikacijama. Ovo je drugi uzastopni turnir na kome nećemo vidjeti Nigerijce koji su devedesetih predstavljali najbolju ekipu Afrike.

Dominik Soboslaj (Mađarska)

Ni Mađari nisu se kvalifikovali za Svjetsko prvenstvo, čak iako u svom timu imaju jednog od najkompletnijih veznih igrača svijeta - Dominika Soboslaja iz Liverpula. Igrao je gdje god je trebalo u posljednje dvije godine, a čak ni takav "švajcarski nož" nije pomogao Mađarima da se nađu među 48 najboljih reprezentacija. Između ostalog, prošle sezone imao je 13 golova i 12 asistencija za "redse", a Mađari ni u baraž nisu stigli.

Kol Palmer (Engleska)

Još jedno razočaranje Tomasa Tuhela. Bio je vrlo važan u dresu Engleske prije dvije godine kada je ova reprezentacija stigla do finala, čak je i postigao gol protiv Španije, ali je za lošu sezonu u Čelsiju "kažnjen" propuštanjem Mundijala. Premalo je samo 11 golova i tri asistencije da biste se nametnuli u reprezentaciji Engleske gdje na svakom mjestu "grize" pet-šest igrača.

Hviča Kvarachelija (Gruzija)

Jedan od najboljih svjetskih fudbalera u ovom trenutku neće vidjeti Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a pitanje je i da li će ikada njegovoj Gruziji poći to za rukom. "Kvaradona" je dvije godine zaredom osvajač Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom i zaista je fudbaler koga je milina gledati, ali dolazi iz male države koja nema veliku tradiciju na fudbalskim takmičenjima, tako da je u kvalifikacijama bila jedna od najslabijih i doživela je pet poraza u šest mečeva.

Robert Levandovski (Poljska)

Iako ima 38 godina, Robert Levandovski je i dalje jedan od najboljih napadača svijeta, ali to nije bilo dovoljno Poljskoj da ode na ovo Svjetsko prvenstvo. Kada god bi ih neko dobio na žrijebu - predstavljali bi ozbiljan "zalogaj" - međutim moglo bi da se kaže da je reprezentacija "ostarila" i da nove snage nisu mogle da nastave kontinuitet.

Viktor Osimen (Nigerija)

Iako igra u Turskoj, za Galatasaraj, malo koji trener na svijetu ne bi poželio da ima Viktora Osimena u svom timu. Nigerijac je "zvijer" u šesnaestercu, ali ni takav nije bio dovoljan da odvede reprezentaciju na Mundijal. Njegova reprezentacija se nije proslavila protiv DR Konga i zato propušta najveći turnir do sada.

Ko bi bio na klupi?

Gledajući povrijeđene, izostavljene i one koji se nisu plasirali pomenimo još i Mark-Andre Ter Štegena, Emila Tapsobu, Alesandra Bastonija, Miloša Kerkeza, Rikarda Kalafijorija, Mathejsa de Lihta, Jurijena Timbera, Markosa Akunju, Karlosa Balebu, Džonija Kardoza, Lenarta Karla, Fermina Lopeza, Sandra Tonalija, Nikola Barelu, Eduarda Kamavingu, Fila Fodena, Rodriga, Estevaa i Uga Ekitikea.

Da li smo nekoga zaboravili? Pišite nam u komentarima i glasajte za vašeg favorita na Svjetskom prvenstvu.