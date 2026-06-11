"Lagano, opustite se nekad": Predsjednika FIFA pitali da li ga je sramota, pa zanijemili

Skandalozna izjava predsjednika FIFA Đanija Infantina, dok američke vlasti protjeruju iz zemlje sudije i učesnike Svjetskog prvenstva, poput Irana, ali i novinare i fanove.

Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

"Iskulirajte, opustite se... Radimo na svemu i sve pokušavamo da riješimo", rekao je Đani Infantino, predsjednik FIFA, kada su ga novinari upitali da li drži situaciju pod kontrolom nad Svjetskom prvenstvu.

U nedjelji u kojoj je najbolji afrički sudija Omar Abdulkadir Artan otjeran kući sa aerodroma u Majamiju zbog "veza sa osumnjičenima za terorizam", a reprezentacija Irana prebačena u Meksiko, da li ga je sramota?

"Kada kažem da se opustite, ne mislim da se opustite i da ne radite ništa, već da nam vjerujete da radimo i van kamera. Postoje stvari koje možemo i ne možemo, koje su nam rečene i koje nisu. Trudimo se da nađemo rješenja, nekada uspijemo, a nekada ne. Mislim da je već uspjeh to što smo doveli Iran da igra u Americi. Ne znam ko bi to uspio. I naravno da svi ovde vjeruju da je to ispravna stvar, ali ne živimo na mjesecu, već na planeti zemlji i dajemo sve od sebe. Nadam se da ćemo imati dobre vijesti", rekao je on na konferenciji za novinare.

U razgovoru sa novinarima iz Britanije, pokušao je da opravda skandaloznu odluku SAD da otjera najboljeg sudiju Afrike kući.

"Koliko znam i nadam se, 2035. godine će Svjetsko prvenstvo za žene biti u Velikoj Britaniji. Da li bi za vas bilo normalno da FIFA naredi britanskoj vladi ko da uđe u zemlju, a ko ne? Ne znam, možda je to za vas normalno. Lično, volio bih da bude tako, ali realnost je da u svakoj državi postoje vlade. Pokušajte to u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švajcarskoj, Njemačkoj... Nije lako kada imate 300.000 akreditovanih, a većina ih je Sjedinjenih Država. Potrebno je to proći, odobriti... Nažalost, naš svijet je veoma agresivan i bezbjednost je iznad svega. Potrebno je da poštujete odluke koje su donijete".

(MONDO)