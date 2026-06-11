Danas počinje Svjetsko prvenstvo 2026: Ko prenosi mečeve, a ko je favorit?

Večeras počinje Mundijal 2026 u SAD, Meksiku i Kanadi. Arena sport će prenositi utakmice, dok su Španija i Francuska favoriti.
Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje večeras u 21 čas kada će na kultnom stadionu "Asteka" sastati jedan od domaćina Meksiko i Južnoafrička Republika, baš kao prije 16 godina kada je afrička reprezentacija organizovala turnir. Ipak, mnogo toga se promijenilo od tada, uključujući i broj učesnika.
Vidjećemo ih čak 48 na najvećem Mundijalu do sada i čini se da će na njemu biti i najviše propusta, pošto su do sada samo skandali bili u fokusu, prije svega "zahvaljući" najvećem organizotoru - Sjednijenim Američkim Državama.
Amerikanci se već brukajuIzvor: Sam Corum / PA Images / Profimedia
Kanada i Meksiko su kodomaćini Svjetskog prvenstva u fudbalu, ali najviše utakmica biće u Sjedinjenim Američkim Državama za koje kao da važe sasvim druga pravila, pa se i FIFA - prvi put u svojoj istoriji - prilagođava njima. Videli smo probleme s vizama koje su imali fudbaleri Irana, vidjeli smo kako je sudija iz Somalije deportovan iako ga je FIFA izabrala za turnir, a to je za sada tek vrh ledenog brijega pošto nas čeka i-ha-haj stvari do finala i 19. jula.
Ostaje da se vidi i da li je odluka da se drastično poveća broj učesnika uticati i na to da se kvalitet "razrijedi", a već možemo da vidimo da interesovanje za ulaznice nije kao na nekom od prethodnih turnira. Ne samo da su preskupe, nego je na programu i veliki broj utakmica koje ne zanimaju ni fudbalske zaljubljenike.
Arena sport prenosi mečeve
U Bosni i Hercegovini pravo prenosa utakmica ima televizija Arena sport.
- 11. jun, 21.00: Meksiko - Južna Afrika
- 12. jun, 21.00: Kanada - BiH
- 14. jun, 00:00: Brazil - Maroko
- 14. jun, 22.00: Holandija - Japan
- 15. jun, 21.00: Belgija - Egipat
- 16. jun, 21.00: Francuska - Senegal
- 17. jun, 22.00: Engleska - Hrvatska
- 18. jun, 21.00: Švajcarska - BiH
- 19. jun, 21.00: SAD - Australija
- 20. jun, 00.00: Škotska - Maroko
- 20. jun, 19.00: Holandija - Švedska
- 20. jun, 22.00: Njemačka - Obala Slonovače
- 21. jun, 21.00: Belgija - Iran
- 22. jun, 19.00: Argentina - Austrija
- 23. jun, 22.00: Engleska - Gana
- 24. jun, 21.00: Švajcarska - Kanada
- 25. jun, 00.00: Škotska - Brazil
- 25. jun, 22.00: Ekvador - Njemačka
- 26. jun, 21.00: Norveška - Francuska
- 27. jun, 23.00: Hrvatska - Gana
Ko je favorit?
Kladionice za sada favorizuju Španiju, a iako znamo da ne pogode uvijek - njima su naklonjeni takođe i analitičari. Objavljena je zanimljiva analiza na osnovu 14 relevantnih izvora (ESPN, CBS Sports, USA Today, Yahoo Sports, The Guardian, Fox Sports, The Athletic, Bleacher Report, FIFA, Opta Analyst, Goal.com i drugi) gdje je Španija takođe favorit s prosječnom ocjenom 1,43.
"Crvena furija" je tako ispred Francuske, Argentine, Engleske, Portugala, Brazila, Holandije i Njemačke, što je prvih osam favorita za osvajanje Mundijala. Hrvatska je na 12. mjestu, a Bosna i Hercegovina važi za 12. najslabijeg učesnika turnira.
Glasajte u našoj anketi - za koga ćete vi navijati na ovom Mundijalu?
Anketa
Ko će osvojiti Mundijal 2026?
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Argentina
13.51% (5)
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Francuska
8.11% (3)
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Nemačka
2.7% (1)
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Španija
13.51% (5)
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Brazil
16.22% (6)
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Portugal
24.32% (9)
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Holandija
5.41% (2)
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Neka afrička reprezentacija
2.7% (1)
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Neka azijska reprezentacija
0% (0)
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Neko koga nismo pomenuli
13.51% (5)
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(MONDO)