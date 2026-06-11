Danas počinje Svjetsko prvenstvo 2026: Ko prenosi mečeve, a ko je favorit?

Večeras počinje Mundijal 2026 u SAD, Meksiku i Kanadi. Arena sport će prenositi utakmice, dok su Španija i Francuska favoriti.

Izvor: Jim WATSON / AFP / Profimedia

Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje večeras u 21 čas kada će na kultnom stadionu "Asteka" sastati jedan od domaćina Meksiko i Južnoafrička Republika, baš kao prije 16 godina kada je afrička reprezentacija organizovala turnir. Ipak, mnogo toga se promijenilo od tada, uključujući i broj učesnika.

Vidjećemo ih čak 48 na najvećem Mundijalu do sada i čini se da će na njemu biti i najviše propusta, pošto su do sada samo skandali bili u fokusu, prije svega "zahvaljući" najvećem organizotoru - Sjednijenim Američkim Državama.

Amerikanci se već brukaju

Izvor: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Kanada i Meksiko su kodomaćini Svjetskog prvenstva u fudbalu, ali najviše utakmica biće u Sjedinjenim Američkim Državama za koje kao da važe sasvim druga pravila, pa se i FIFA - prvi put u svojoj istoriji - prilagođava njima. Videli smo probleme s vizama koje su imali fudbaleri Irana, vidjeli smo kako je sudija iz Somalije deportovan iako ga je FIFA izabrala za turnir, a to je za sada tek vrh ledenog brijega pošto nas čeka i-ha-haj stvari do finala i 19. jula.

Ostaje da se vidi i da li je odluka da se drastično poveća broj učesnika uticati i na to da se kvalitet "razrijedi", a već možemo da vidimo da interesovanje za ulaznice nije kao na nekom od prethodnih turnira. Ne samo da su preskupe, nego je na programu i veliki broj utakmica koje ne zanimaju ni fudbalske zaljubljenike.

Arena sport prenosi mečeve

U Bosni i Hercegovini pravo prenosa utakmica ima televizija Arena sport.

11. jun, 21.00: Meksiko - Južna Afrika

12. jun, 21.00: Kanada - BiH

14. jun, 00:00: Brazil - Maroko

14. jun, 22.00: Holandija - Japan

15. jun, 21.00: Belgija - Egipat

16. jun, 21.00: Francuska - Senegal

17. jun, 22.00: Engleska - Hrvatska

18. jun, 21.00: Švajcarska - BiH

19. jun, 21.00: SAD - Australija

20. jun, 00.00: Škotska - Maroko

20. jun, 19.00: Holandija - Švedska

20. jun, 22.00: Njemačka - Obala Slonovače

21. jun, 21.00: Belgija - Iran

22. jun, 19.00: Argentina - Austrija

23. jun, 22.00: Engleska - Gana

24. jun, 21.00: Švajcarska - Kanada

25. jun, 00.00: Škotska - Brazil

25. jun, 22.00: Ekvador - Njemačka

26. jun, 21.00: Norveška - Francuska

27. jun, 23.00: Hrvatska - Gana

Ko je favorit?

Kladionice za sada favorizuju Španiju, a iako znamo da ne pogode uvijek - njima su naklonjeni takođe i analitičari. Objavljena je zanimljiva analiza na osnovu 14 relevantnih izvora (ESPN, CBS Sports, USA Today, Yahoo Sports, The Guardian, Fox Sports, The Athletic, Bleacher Report, FIFA, Opta Analyst, Goal.com i drugi) gdje je Španija takođe favorit s prosječnom ocjenom 1,43.

"Crvena furija" je tako ispred Francuske, Argentine, Engleske, Portugala, Brazila, Holandije i Njemačke, što je prvih osam favorita za osvajanje Mundijala. Hrvatska je na 12. mjestu, a Bosna i Hercegovina važi za 12. najslabijeg učesnika turnira.

Glasajte u našoj anketi - za koga ćete vi navijati na ovom Mundijalu?

Anketa Ko će osvojiti Mundijal 2026? Argentina 13.51% (5)

Francuska 8.11% (3)

Nemačka 2.7% (1)

Španija 13.51% (5)

Brazil 16.22% (6)

Portugal 24.32% (9)

Holandija 5.41% (2)

Neka afrička reprezentacija 2.7% (1)

Neka azijska reprezentacija 0% (0)

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Pogledajte 01:08:57 Priča za medalju: Igor Duljaj Izvor: MONDO Izvor: MONDO

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