Miloš Degenek pred svoj treći Mundijal: "Imao sam teško djetinjstvo"

Miloš Degenek je uoči početka Svjetskog prvenstva pričao o odrastanju, Kninu i onome što se desilo tokom ratnih devedesetih.

Izvor: Gordon Donovan / Alamy / Profimedia

Miloš Degenek (32) igraće po treći put na Svjetskom prvenstvu. Našao se na spisku reprezentacije Australije i čeka ga veliki uspjeh na fudbalskom planu. I pored toga što se sprema za Mundijal i za igranje za Australiju, ne dozvoljava ljudima da zaborave na to da je rođen u blizini Knina. I da je zajedno sa porodicom 1995. godine napustio dom u izbjegličkoj koloni ka Srbiji...

"Imao sam veoma težak život. Ne samo ja, već cijela moja porodica. Imali smo baš težak život, teško odrastanje. Zato znam šta ovi momenti znače, zato na ove trenutke gledam malo drugačije nego drugi momci. Za mene su ovi momenti posebni, kao tetovaže, ostaju sa tobom zauvijek", počeo je Degenek sa knedlom u grlu.

Zastao je, pa je nastavio svoj emotivan govor pred kamerama.

"Ovi Mundijali 2018, 2022 i sada 2026. godine, to su tetovaže u mom srcu i mozgu koje nikada neću zaboraviti. To su stvari koje me motivišu i daju mi motiv da prenesem svoja osjećanja momcima u svlačionici. Kada to uradim u svlačionici, kada to kažem njima ili novinarima, to dolazi iz srca. Ne radim to za klikove i preglede, to je nešto iznutra. Ovi mladi momci, mladi sportisti, momci koji su u timu, još ne shvataju da smo mi na Svjetskom prvenstvu. Ali, kada sletimo u Vankuver, kada izađu na teren, kada vide stadion, svlačionice, tada će da shvate da nema ništa veće od ovoga. Da nema veće utakmice od ove, 70.000 ljudi na stadionu, 60.000 kamera, svetla reflektora, mali milion malih detalja, sve se snima. Nema ništa veće. Tada će momci da shvate..."

"Hoću roditeljima da donesem osmijeh na lice"

Australia's Milos Degenek with a special, special World Cup insight from inside Socceroos camp



When he was just 6 years old, his family fled Yugoslavia due to war and resettled in Sydney.



His perspective is unique. The way he speaks about football and life will leave you…pic.twitter.com/oFh6wiHYLm — Football360.com.au (@football360au)June 10, 2026

Shvata i on šta svjetla reflektora i velika pozornica na takmičenju kao što je Svjetsko prvenstvo znači.

"Ima jedna smiješna stvar, rekao sam to i mojoj supruzi, to je da ja znam gdje sam i svjestan sam situacije, ali kada sletim nadam se kada osvojimo Mundijal. Kada se vratim kući i vidim porodicu, tada ću da shvatim gdje sam bio i šta se sve dešavalo. Kada sletim nazad kući, ja sam normalan čovjek. Iznosim đubre, uspavljujem djecu, spremam večeru, šetam, idem do prodavnice. Druže, ja sam normalna osoba, ali kada si ovdje, onda ne razumiješ da si normalna osoba.

Na kraju ga je novinar pitao i šta za njega predstavlja grb Australije koji nosi na dresu. Inače, Australija je u grupi sa Amerikom, Paragvajem i Turskom.

"Znači mi mnogo druže. Da mogu da kažem prostim rječnikom, to je nada. Nada u bolje sutra. Nada da ću dostići nešto o čemu maštam od kada sam bio dijete i nada da ću donijeti osmijeh na lice mojih roditelja", zaključio je Degenek.

Ovo je Degenekova kuća kod Knina

Degenek je rođen u selu Orlić kod Knina u aprilu 1994. godine. Sa porodicom je otišao iz Dalmacije, a njegov otac Dušan se nikada nije vratio do rodne kuće. Mnogo godina poslije Oluje, u kojoj je više od 200.000 Srba prognano iz svojih domova sa područja Republike Srpske Krajine, Degenek je otišao da vidi rodni kuću. I zaplakao je od snage emocija.

"Otac nikada poslije 'Oluje' nije otišao u Dalmaciju. Mene su dvojica deda odvela u Orlić kad sam imao deset godina. Kad sam otvorio vrata rodne kuće, počeo sam da plačem, iako sam bio beba kad su me odnijeli odatle. Valjda se to osjeti, sve ono što su mi roditelji pričali kako smo otišli, sve ono što sam vidio na snimcima, sve je pobudilo emocije u meni", rekao je Degenek u jednom ranijem intervjuu.

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(MONDO)