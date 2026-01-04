Miloš Degenek o Dekiju Stankoviću: Ne znam zašto me sklonio iz tima Crvene zvezde

Miloš Degenek je otkrio da je pokušao da sazna zašto ga je Dejan Stanković sklonio iz tima kada je bio u Zvezdi, ali da nije uspio na kraju da dobije tu informaciju.

Izvor: MN PRESS

Miloš Degenek (31) tri puta dolazio je u Crvenu zvezdu, dva puta je sa timom ušao u Ligu šampiona, mnogi pamte njegovu partiju protiv Salcburga. Kako sam kaže, ima mnogo više lijepih nego ružnih sjećanja, ali ima i onih koja mu nisu bila baš prijatna. Poput momenta kada su ga treneri Dejan Stanković i Barak Bahar sklanjali iz ekipe.

"Nisam uvrijeđen. Nema mržnje kod mene niti gorkih osjećanja. U dobrim odnosima sam sa svima u Zvezdi. Normalno se javim, dođem na neku evropsku utakmicu, gledam i košarkaše kada mogu. Zašto me je Deki sklonio? Ne znam. Pokušao sam da saznam. Možda sam ja kriv. Nije ni bitno, davno je to bilo", rekao je Degenek za "Sport klub".

Sličnu situaciju imao je i kada je izraelski trener bio na "Marakani".

"Došla je i povreda, nezgodno je sve bilo. Pamtim više lijepih stvari u Zvezdi. Došao sam za 200.000 evra, prodali su me za 3,6 miliona. Nisam u Arabiju otišao zbog ugovora, niti se naplatio, kratko sam se zadržao. Izašao sam u susret klubu."

"Volim Zvezdu, ali nema popusta"

Degenek sada igra za TSC i upravo je sa timom iz Bačke Topole uspio da iznenadi Zvezdu pred kraj jesenjeg dijela Superlige Srbije. Meč je završen remijem (0:0).

"Zna se da volim Zvezdu, to je jedini klub koji ću voljeti cijelog života, ali to ne znači da neću odigrati najbolje što mogu protiv nje. Rezultati u posljednje vrijeme su nam otvorili ambicije. Plej-of je pod obavezno, nadam se i Evropa. Što se šampionske trke tiče, smatram da Zvezda ima najkvalitetniji tim i da će odbraniti titulu", zaključio je Degenek.

(Sport klub/MONDO)

