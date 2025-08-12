"Nekad sam ga poznavao, sad stvarno ne znam": Degenek izbjegao odgovor na pitanje o Vladanu Milojeviću

Miloš Degenek nije htio da govori o taktici i očekivanjima svog bivšeg trenera u Zvezdi. Objasnio je da ga je "nekada poznavao".

Izvor: MN Press/TV Arena sport

Bivši štoper Crvene zvezde Miloš Degenek (31) bio je stručni konsultant TV Arena sport na meču Crvena zvezda - Leh. Upitan da odgovori na pitanje šta očekuje trener Zvezde Vladan Milojević protiv Leha, Degenek je dugo birao riječi, pa izbegao odgovor.

"Trenutno, ne znam šta očekuje, nekad sam ga poznavao i mogao sam da kažem šta bi očekivao, danas ne bih mogao. Stvarno ne znam šta očekuje i šta bi on poželio", rekao je Degenek za TV Arena sport.

Degenek je u dva navrata sarađivao sa Milojevićem - prvi put kada je bio jedan od nosilaca igre u istorijskom, prvom plasmanu u Ligu šampiona 2017, a drugi put u sezoni 2023/24. Za razliku od prvog mandata obojice na "Marakani", Degenek u drugom nije dobijao šansu, pa je početkom ove godine prešao u TSC.

Trebalo bi istaći da je Degenek 2023. godine došao nazad na "Marakanu" na poziv Baraka Bahara, koji se u međuvremenu predomislio i sklonio ga iz prvog plana. Povrh toga se povrijedio, pa je poslije povratka Vladana Milojevića dobijao šansu i na poziciji desnog beka, koja mu nije osnovna.

"Moj san i želja nisu se ostvarili"

Kada je u jesen 2024. zaigrao poslije duge pauze, objavio je emotivnu poruku na Instagramu: "Mnogo truda, mnogo bola. Mnogo života je posvećeno ovome. Godinu dana sam čekao i patio. Sad sam svoj na svome...". Ipak, nekoliko mjeseci kasnije prešao je u TSC u kojem je sada kapiten.

Na oproštaju od Zvezde poslije godinu i po takođe se oglasio: "Zvezdo. Prođe 1,5 godina našeg života. Ja sam se trudio i dao sve od sebe da bude bolje nego što je ikad prije bilo. Nažalost, nije se moj san i želja ispunila i ostvarila. Ostaće meni žal i bol što nisam ispunio svoja očekivanja, a samim tim i vaša. Hvala vam i srećno, Zvezdo".

