logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda u Top 10 Lige Evrope!

Crvena zvezda u Top 10 Lige Evrope!

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda decenijama je pisala istoriju Lige Evrope, pa je sada u društvu velikana tih takmičenja.

Crvena zvezda u Top 10 Lige Evrope Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda je u Top 10 timova prema broju odigranih utakmica u Ligi Evrope/Kupu UEFA. Nalog za fudbalsku statistiku "Football meets data" objavio je top-listu prema kojoj se vidi da je prvak Srbije u prestižnom društvu, uz Inter, Romu, PSV, Ajaks...

Zvezda je posljednji put igrala Ligu Evrope u proljeće 2023. godine i stala u grupnoj fazi. Od tada je dva puta uzastopno učestvovala u Ligi šampiona, ka kojoj ide i ovog ljeta, u dvomeču protiv Leha iz Poznanja.

Tokom ove decenije, Zvezda je igrala osminu finala Lige Evrope protiv Glazgov Rendžersa 2022. godine, kao i šesnaestinu finala istog takmičenja protiv Milana, 2021.

Najbolnija utakmica Zvezde i čuveni Mikeloti

Izvor: Tomislav Mihajlović/MN Press

Takođe, crveno-bijeli se mogu pohvaliti i učešćem u finalu drugog po snazi evro-takmičenja Kupa UEFA u sezoni 1978/79. Tada je u meču za trofej izgubila protiv Borusije Menhengladbah, uz očiglednu sudijsku krađu arbitra Alberta Mikelotija.

Legendarni Dule Savić se ovako sjeća te utakmice, ne želeći da stavlja u prvi plan Mikelotija.

"Opredijelili su se za Dizeldorf jer je bio mnogo veći stadion od ovog u Menhengladbahu. Imali smo ogromnu podršku naših navijača i cijelo drugo poluvrijeme orilo se ’Roter Štern’. Odigrali smo zaista sjajnu utakmicu, ali nismo umijeli da postignemo gol. Kladio sam se skoro sa nekim drugarima i nudio večeru ako se sjete jedne jedine šanse koju smo propustili na putu do finala. Apsolutno nijednu. Sve je ulazilo tamo gdje treba. Čak smo i poluprilike pretvarali u golove. Ali kad je bilo najvažnije, lopta nije htjela u mrežu. Muslin je pogodio prečku, Neđa Milosavljević stativu... nevjerovatno. I nema tu priče ’nismo imali sreće’ ili ’pokrao nas sudija’. Mikeloti jeste svirao nepostojeći penal, ali nije nam on kriv što smo promašili četiri zicera za 45 minuta“, kazao je Dule Savić u intervjuu za "Mojih Top 11" Nebojše Petrovića.

Zvezdin cilj je samo jedan - Liga šampiona

Izvor: MN PRESS

S obzirom na to da je u prethodnih sedam sezona četiri puta igrala grupnu/ligašku fazu Lige šampiona, plasman u Ligu Evrope ovog ljeta nije ono što klub i navijači očekuju. Ipak, s obzirom na prije svega finansijsku i igračku snagu najvećih timova Evrope, na koje bi neizbježno išla i ove jeseni u Evropi, sigurno je da je Liga Evrope takmičenje u kojem bi bila ravnopravnija rivalima i sa većim šansama da ostvari uspjehe.

Podsjetimo, Zvezdu u slučaju plasmana protiv Leha očekuje dvomeč protiv Pafosa sa Kipra u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC