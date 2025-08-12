logo
Poljaci napravili haos u centru Beograda: Palili baklje, pa razbijali izloge u centru - policija hapsila!

Autor Dragan Šutvić
0

Navijači Leha iz Poznanja okupljeni u centru Beograda pred meč svog tima protiv Crvene zvezde. Policija intervenisala kada su počeli da lome izloge.

Navijači Leha u Beogradu Izvor: MONDO

Navijači Leha okupili su se u utorak u centru Beograda, odakle će organizovano u pratnji policije otići na stadion "Rajko Mitić", na meč svog tima protiv Crvene zvezde (21 čas).

Grupa od nekoliko stotina navijača iz Poljske na Trgu Rpublike je pozirala za zajedničku fotografiju. Uz zapaljenu baklju su pjevali svom klubu, Poljskoj... Nedugo nakon toga izbio je haos, javio je "Kurir". Navijači Leha su lomili izloge nekoliko prodavnica i tom prilikom ih je nekoliko uhapšeno.

00:27
Navijači Leha u Beogradu
Izvor: MONDO

Prva utakmica dvomeča Leh - Crvena zvezda protekla je mirno na tribinama, na kojima su navijači poljskog prvaka istakli transparent "Kosovo je Srbija".

00:10
Navijači Leha u Beogradu
Izvor: MONDO

Crvena zvezda i Leh igraju revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a crveno-bijeli pred revanš imaju prednost 3:1 iz prvog meča. 

Tagovi

FK Crvena zvezda Leh Poznanj fudbal navijači

