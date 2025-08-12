"Oprostite mi moju ružnu prošlost": Lanetov sin kao nekad Vladimir Stojković

Talentovani fudbaler Dušan Jovanović prešao iz Crvene zvezde u Partizan i podsjetio na potez golmana Vladimira Stojkovića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u veoma kratkom roku ostala bez sva tri sina Milana "Laneta" Jovanovića, nekadašnjeg srpskog reprezentativca. Nakon što je Lazar Jovanović prodat Štutgartu u transferu koji bi mogao da bude težak čak 6.000.000 evra, njegova mlađa braća Dušan i Miloš preselili su se u redove Partizana!

Transferi su privukli mnogo pažnje u srpskoj fudbalskoj javnosti, a isto je i sa jednom od objava na profilu mladoj Dušana Jovanovića. Srednji od trojice braće Jovanović objavio je niz storija na svom Instagram nalogu, a među njima našao se i jedan koji je kasnije uklonjen - riječ je o montaži Dušanove glave na sada već legendarnu fotografiju Vladimira Stojkovića.

Golman Radničkog iz Kragujevca svojevremeno je nosio dres Crvene zvezde i Partizana, a kada je prvi put stigao u Humsku navijačima se izvinjavao zbog "ružne prošlosti". Poruka ispisana tamnim markerom na bijeloj majici i poziranje u svlačionici nakon meča ostali su svima u sjećanju, a sada je istu poruku navijačima poslao i Dušan Jovanović.

Izvor: Instagram/_dusanjovanovic_/printscreen

Naravno, razmjere ovih transfera su drugačije. Vladimir Stojković je u Zvezdi bio jedan od najtalentovanijih golmana na ovim prostorima, osvajao je trofeje i branio na evropskim mečevima, a zatim je imao i sasvim dobre karijere i u inostranstvu i u reprezentaciji Srbije prije nego što je postao kapiten Partizana. Dušan jovanović (17) tek treba da se dokaže u seniorskom nivou, ali se i on smatra velikim talentom - kao braća Lazar i Miloš.

Dio svog talenta Lazar je već pokazao kao prvotimac Vojvodine, Crvene zvezde i OFK Beograda, ali i tokom pripremnih mečeva Štutgarta za novu sezonu. Od njegove mlađe braće tek ćemo vidjeti kako se snalaze u društvu odraslih.