"Nadamo se da će biti ludo u Beogradu": Trener Leha jedva čeka da čuje navijače Zvezde

Trener Leha Nils Frederiksen jedva čeka da njega ekipa nastupi pred bučnim navijačima Zvezde.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Leh (3:1) u Poznanju, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u Beogradu, u utorak od 21 čas, a poslije Vladana Milojevića svoje utiske o tom meču iznio je i trener poljskog šampiona Nils Frederiksen.

Iskusni stručnjak tvrdi da se njegova ekipa nije predala iako poslije prvog meča ima dva gola zaostatka, a tvrdi i da jedva čekaju da osjete atmosferu na stadionu "Rajko Mitić", koji bi možda mogao da bude ispunjen i do posljednjeg mjesta. Očekuje se dobra atmosfera, ali bez pirotehnike jer je Zvezda pod uslovnom kaznom. To bi moglo da olakša boravak u Beogradu Poljacima, koji imaju težak zadatak.

"Nedostaju nam dva gola, takođe je važno da kažem da se nećemo povući i predati, 90 minuta je dug period u fudbalu, počećemo kao u Poznanju, pa ćemo vidjeti kako će se odvijati utakmica, u nekom momentu moraćemo da krenemo agresivnije, ali nećemo od starta srljati. Da budem iskren, ne očekujem da će igra biti mnogo drugačija u odnosu na prvi meč. Igramo na protivničkom terenu, možda će biti nekih promjena, ali struktura će biti ista. Poštujemo rivala, težak je meč za oba tima, vjerujem da će tako biti i sutra, fudbal je otvorena igra, Zvezda ima dva gola prednosti, pokušaćemo da ih nadoknadimo", rekao je Frederiksen u Beogradu.

Izvor: YouTube/Lech Poznań

Navijači Crvene zvezde biće važan faktor na meču, ali trener poljskog tima ističe da ga to raduje! "Da, da budemo iskreni, radujemo se atmosferi, nadamo se da će biti ludo, to će biti sjajno. U Poljskoj je svuda pun stadon, sjajna atmosfera svuda, volimo da igramo u ovakvim uslovima, zbog toga smo u ovom poslu, treniramo, to su zabavni mečevi. Što se tiče protivnika, ne znam dio njihove taktike, znam da će probati da iskoriste atmsoferu stadiona, ali vjerujem da ćemo imati dobar odgovor", rekao je šef struke u klubu iz Poznanja.

Meč Crvena zvezda - Leh igra se u utorak, a pobjednik ovog dvomeča plasiraće se u plej-of za Ligu šampiona. Tamo će protivnik biti uspješniji tim iz okršaja kijevskog Dinama i Pafosa. Kiprani su prvi meč, na neutralnom terenu u Poljskoj, riješili u svoju korist (1:0) i na svom terenu će braniti prednost.