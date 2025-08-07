logo
"Leh i Zvezda podstiču mržnju": FS Kosova najavio tužbu zbog transparenta koji je oduševio Srbiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Fudbalski savez takozvanog Kosova tražio je od UEFA hitnu reakciju zbog transparenta na meču Leh - Crvena zvezda

FS Kosova se žalio UEFA zbog transparenta na utakmici Leh Crvena zvezda Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Početak meča Crvene zvezde i Leha obilježio je i transparent domaćeg tima koju su istakli. Na njemu je pisalo "Kosovo je Srbija", što je izazvalo brzu reakciju takozvanog Kosova koje se žalilo UEFA. Tražena je reakcije, preciznije - kazne za timove iz Beograda i Poznanja.

"Fudbalski savez Kosova ove postupke ocjenjuje kao ozbiljnu političku provokaciju, sramotnu i neprihvatljivu na sportskom događaju, kao i grubo kršenje pravila i principa UEFA, koji zabranjuju bilo kakve političke ili diskriminatorne poruke na stadionima. Ovo su ponašanja koja ne služe fudbalu i predstavljaju podsticanje mržnje i narušavanje sportskog integriteta", navodi se u reagovanju FSK-a.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"FSK je, odmah po uočenoj ovakvoj povredi, pokrenuo proceduru za podnošenje zvanične žalbe UEFA, zahtijevajući disciplinske mjere protiv kluba Leh, odgovornog za ponašanje svojih navijača, kao i protiv Crvene zvezde zbog javnih izjava koje podstiču i legitimizuju poruke protiv države Kosovo. FSK, kao članica UEFA, brani i promoviše vrijednosti prema kojima fudbal mora ostati van političkih provokacija i služiti kao most povezivanja, a ne razdora, i zahtijeva odlučno da te principe štite i druge članice federacije", navodi se.

Šta je Zvezda rekla o poruci Leha? 

FS Kosova žalio se i zbog poruke koju je Crvena zvezda poslala Lehu poslije transparenta. "Hvala, Poljaci, hvala", napisali su iz kluba na društvenim mrežama.

Tagovi

FK Crvena zvezda Leh Poznanj Liga šampiona transparent Kosovo UEFA

