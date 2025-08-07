"Leh i Zvezda podstiču mržnju": FS Kosova najavio tužbu zbog transparenta koji je oduševio Srbiju

Fudbalski savez takozvanog Kosova tražio je od UEFA hitnu reakciju zbog transparenta na meču Leh - Crvena zvezda

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Početak meča Crvene zvezde i Leha obilježio je i transparent domaćeg tima koju su istakli. Na njemu je pisalo "Kosovo je Srbija", što je izazvalo brzu reakciju takozvanog Kosova koje se žalilo UEFA. Tražena je reakcije, preciznije - kazne za timove iz Beograda i Poznanja.

"Fudbalski savez Kosova ove postupke ocjenjuje kao ozbiljnu političku provokaciju, sramotnu i neprihvatljivu na sportskom događaju, kao i grubo kršenje pravila i principa UEFA, koji zabranjuju bilo kakve političke ili diskriminatorne poruke na stadionima. Ovo su ponašanja koja ne služe fudbalu i predstavljaju podsticanje mržnje i narušavanje sportskog integriteta", navodi se u reagovanju FSK-a.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

"FSK je, odmah po uočenoj ovakvoj povredi, pokrenuo proceduru za podnošenje zvanične žalbe UEFA, zahtijevajući disciplinske mjere protiv kluba Leh, odgovornog za ponašanje svojih navijača, kao i protiv Crvene zvezde zbog javnih izjava koje podstiču i legitimizuju poruke protiv države Kosovo. FSK, kao članica UEFA, brani i promoviše vrijednosti prema kojima fudbal mora ostati van političkih provokacija i služiti kao most povezivanja, a ne razdora, i zahtijeva odlučno da te principe štite i druge članice federacije", navodi se.

Šta je Zvezda rekla o poruci Leha?

FS Kosova žalio se i zbog poruke koju je Crvena zvezda poslala Lehu poslije transparenta. "Hvala, Poljaci, hvala", napisali su iz kluba na društvenim mrežama.