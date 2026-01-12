logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sine javi se, slamaš mi srce": Legendarni napadač je dementan i moli za oproštaj

"Sine javi se, slamaš mi srce": Legendarni napadač je dementan i moli za oproštaj

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Din Vindas je nakon problema sa alkoholizmom bankrotirao i razveo se, a prije godinu dana mu je otkrivena i demencija. Sada je javno molio sina da stupi u kontakt sa njim.

Din Vindas moli sina da mu se javi Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia/Youtube/ TEDx Talks/printscreen

Nekadašnji premijerligaški napadač Din Vindas nastavlja svoju tešku borbu sa demencijom. On je sa 55 godina otkrio da je dementan, a njegovo stanje se sve više pogoršava. Godinu dana nakon uspostavljene dijagnoze sada je preko društvenih mreža zamolio sina da mu se javi.

Sin Džoš Vindas je ofanzivac Reksama, ima 32 godine, ali očigledno nije u dobrim odnosima sa ocem. Poželio mu je srećan rođendan Din, a njegova poruka rastužila je mnoge.

"Samo želim da poželim sinu Džošu srećan 32. rođendan i da mu poželim mnogo sreće večeras u duelu protiv Notingem Foresta. Tata je jako ponosan i nedostaješ mu. Život je prekratak, ovo mi slama srce. Molim te javi se", napisao je on. 

Din Vindas je u januaru 2012. godine dva puta probao da počini samoubistvo,. Nakon karijere je postao alkoholičar i bakrotirao je i imao je ogromnih problema sa depresijom. Razveo se od supruge poslije 18 godina braka.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Živa je legenda Hal Sitija za koji je nastupao od 1991. do 1995. godine, pa od 2007. do 2009. U Halu mu se rodio i sin, a igrao je i za Aberdin, Bredford, Midlzbro, oba velikana iz Šefilda, Oldam, Darlington, Oksford... Ukupno je u karijeri imao 732 meča i dao je 234 gola, a deo je tima koji je prvi put u istoriji Hala ušao u Premijer ligu.

"Ako me neko bude pitao za gol na Vembliju i ja ne budem mogao da se sjetim, onda imamo problem. Znaćete da je stanje loše.Iskreno volio bih da nisam otišao na skener jer onda ne bih znao i pričao o ovome sada. Mislio sam da zaboravljam imena jer sam star. Ne želim nikome da budem na teretu, ne želim da me bilo ko sažaljeva. Zdrav sam fizički", rekao je on 

Njegov sin Džoš je ponikao u Hadersfildu, zatim je igrao za Harogejt, Akrington Senli, pa dve godine za Rendžers. Potom je nastupao za Vigan, Šefild Venzdej kao i tata i sada je u Reksamu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Din Vindas fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC