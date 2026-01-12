"Sine javi se, slamaš mi srce": Legendarni napadač je dementan i moli za oproštaj

Din Vindas je nakon problema sa alkoholizmom bankrotirao i razveo se, a prije godinu dana mu je otkrivena i demencija. Sada je javno molio sina da stupi u kontakt sa njim.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia/Youtube/ TEDx Talks/printscreen

Nekadašnji premijerligaški napadač Din Vindas nastavlja svoju tešku borbu sa demencijom. On je sa 55 godina otkrio da je dementan, a njegovo stanje se sve više pogoršava. Godinu dana nakon uspostavljene dijagnoze sada je preko društvenih mreža zamolio sina da mu se javi.

Sin Džoš Vindas je ofanzivac Reksama, ima 32 godine, ali očigledno nije u dobrim odnosima sa ocem. Poželio mu je srećan rođendan Din, a njegova poruka rastužila je mnoge.

"Samo želim da poželim sinu Džošu srećan 32. rođendan i da mu poželim mnogo sreće večeras u duelu protiv Notingem Foresta. Tata je jako ponosan i nedostaješ mu. Život je prekratak, ovo mi slama srce. Molim te javi se", napisao je on.

Din Vindas je u januaru 2012. godine dva puta probao da počini samoubistvo,. Nakon karijere je postao alkoholičar i bakrotirao je i imao je ogromnih problema sa depresijom. Razveo se od supruge poslije 18 godina braka.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Živa je legenda Hal Sitija za koji je nastupao od 1991. do 1995. godine, pa od 2007. do 2009. U Halu mu se rodio i sin, a igrao je i za Aberdin, Bredford, Midlzbro, oba velikana iz Šefilda, Oldam, Darlington, Oksford... Ukupno je u karijeri imao 732 meča i dao je 234 gola, a deo je tima koji je prvi put u istoriji Hala ušao u Premijer ligu.

"Ako me neko bude pitao za gol na Vembliju i ja ne budem mogao da se sjetim, onda imamo problem. Znaćete da je stanje loše.Iskreno volio bih da nisam otišao na skener jer onda ne bih znao i pričao o ovome sada. Mislio sam da zaboravljam imena jer sam star. Ne želim nikome da budem na teretu, ne želim da me bilo ko sažaljeva. Zdrav sam fizički", rekao je on

Njegov sin Džoš je ponikao u Hadersfildu, zatim je igrao za Harogejt, Akrington Senli, pa dve godine za Rendžers. Potom je nastupao za Vigan, Šefild Venzdej kao i tata i sada je u Reksamu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!