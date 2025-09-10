"Engleska je čekala ovakvog igrača": Na ostrvu bruje o gaženju Srbije i najmlađem igraču tima

Eliot Anderson i Mark Gei su jedini dobili osmice kada su Englezi pisali o nastupima svojih fudbalera protiv Srbije.
Dok je javnost u Srbiji razočarana nastupom naše fudbalske reprezentacije protiv Engleske i najubedljviijim porzom Srbije ikada, Englezi su oduševljeni time kako je izgledala selekcija Tomasa Tuhela u kvalifikacijama za Mundijal 2026.
Poslije skromnih 2:0 protiv nejake Andore sada je prvi rival za visok plasman u grupi razbijen i to u gostima. Iako je napad sjajno funkcionisao Englezi su najzadovoljniji jednim defanzivcem.
"Dejli Ekspres" je podijelio uglavnom sedmice reprezentativcima Engleske, a jedini koji su dobili osmicu su štoper Mark Gei i mladi vezista Eliot Anderson.
Šta kažu Englezi o herojima pobjede?
"Partija koja je demonstrirala zašto je Liverpul toliko želio da ga dovede u ljetnom prelaznom roku. Igra Marka Geija se digla na potpuno novi nivo u posljednjih 12 mjeseci i fer je reći da je 25-godišnjak najbolji engleski štoper", naveli su za Marka Geija.
"Osim lošeg pasa u prvom poluvremenu ovo je bila još jedna solidna partija za zadnjeg veznog Engleske. Eliot Anderson je u vezi bio baš ono šta je nedostajalo Gordom Albionu na finalu Eura protiv Španije. Možda je baš on dio slagalice koji nedostaje?", navodi se u tekstu o vezisti Notingem Foresta.
Kako su ostali prošli?
Sedmice su zaslužili Ris Džejms, Ezri Konsa, Tino Livramento, Deklan Rajs, Morgan Rodžers, Noni Madueke, Hari Kejn i Markus Rašford. Šestice su dobili Džarod Bouven, Đed Spens, Oli Votkins, Entoni Gordon i besposleni Džordan Pikford.