Čitaoci reporteri

Zašto je Piksi izviždan, a reprezentacija Srbije pozdravljena?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Srbije bio upitan za loš doček koji je dobio na meču Srbija - Engleska

piksi o zvizducima navijaca protiv njega Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije dočekana je na meču protiv Engleske ovacijama, a Piksi zvižducima. Poslije debakla, tokom kojh su se čuli i zvižduci i povici "Piksi, odlazi" na račun selektora Srbije, bio je upitan za taj detalj.

"Mislm da je dobro da nije cijeli stadion otišao kući poslije 4:0 ili 5:0. Već smo kvalifikacije krenuli u Tirani, imali sedam bodova poslije tri utakmice i onda doček sa zvižducima. Jedna grupacija, sa desne strane. Čuo sam i pitao se - kome zvižde? Izlazimo na teren i meni zvižde. Koji su razlozi, nemam pojma", rekao je Stojković.

Piksi je nekoliko puta priznao da mu nije jasno i da ne želi da se opterećuje time.

"Utakmica nije ni počela, imamo sedam bodova, dobre šanse da dođemo do našeg cilja. Ko zna šta je sve tu, iskren da budem. Ne želim svoj mozak da opterećujem pitanjima zašto i zbog čega. Gledam da se skoncetrišem, da dam maksimum da budemo uspješni i da reprezentacija bude na nivou".

Srbija će sljedeći meč igrati 11. oktobra na stadionu "Rajko Mitić" protiv Albanije koja je u utorak prestigla "orlove" na tabeli.

Bonus video: Zvižduci za Piksija na Marakani

Pogledajte

00:25
Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)







