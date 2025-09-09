Piksi promašio sve što je mogao: Ocjene fudbalera Srbije protiv Engleske unaprijed znate, najgora je za selektora

Reprezentativci Srbije ostavili su izuzetno loš utisak na meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Engleske.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske (5:0) u kvalifikacijama za Mundijal koji se 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku. Nakon ovog rezultata gotovo je nemoguće da Srbija stigne do prve pozicije u grupi, a pitanje je i kako će izgledati nastavak kvalifikacionog ciklusa jer su se ogolile brojne mane nacionalnog tima.

Nakon debakla pred tribinama koje su na početku meča bile pune, a pred kraj gotovo prazne, nije bilo mnogo prostora za dobre ocjene fudbalerima Srbije. Osim golmana Đorđa Petrovića koji je odbranio najmanje pet dobrih prilika engleskim fudbalerima, svi ostali su podbacili i odigrali daleko ispod nivoa pristojnosti.

Đorđe Petrović - 7,5

Ubjedljivo najbolji igrač Srbije na večerašnjem meču, a ocjena bi verovatno bila i bolja da je rezultat bio nešto povoljniji. Golman Bornmuta je skinuo nekoliko udaraca engleskim reprezentativcima prije nego što je u finišu prvog dijela meča dva puta kapitulirao - a tada je bio nemoćan.

Kada se sabere i drugi dio meča, Petrović je odbranio sasvim dovoljno da rezultat ne bude dvocifren. Šteta što je njegova ovakva partija potrošena na debakl pred punim tribinama stadiona. Doduše, ispraznile su se dobrano prije kraja utakmice, već negdje kod trećeg gola engleskog tima.

Strahinja Eraković - 5

Kao i ostali fudbaleri Srbije bio je nijemi posmatrač dešavanja na terenu i apsolutne dominacije engleskog tima. Utisak je da ne bi bilo drugačije ni da je neko drugi igrao na njegovom mjestu.

Nikola Milenković - 5

Katastrofalna partija srpskog tima "krunisana" je crvenim kartonom kapitena. U danu kada je saznao da će mu novi trener biti Ange Postekoglu, Nikola Milenković je morao da juri Harija Kejna, jer je posljednja linija bila postavljena veoma visoko. Dobio je direktan crveni karton zbog prekršaja, a ovakve situacije moraće mnogo opreznije da rješava u Premijer ligi.

Strahinja Pavlović - 5,5

Ako ne računamo golmana Petrovića, Strahinja je bio jedini starter u reprezentaciji Srbije koji je energijom parirao fudbalerima Engleske. U drugom dijelu meča nekoliko puta je pokušao da iznese loptu na protivničku polovinu i započne napade Srbije, ali nije to moglo da prođe večeras.

Kosta Nedeljković (do 46. minuta) - 5

Na prva tri meča RB Lajpciga u novoj sezoni desni bek je dobio samo jedan minut, a selektor Dragan Stojković odlučio je da ga promoviše u startera za meč za Engleskom. Kosta Nedeljković se nije snašao ili možda bolje rečeno nije ni mogao da se snađe u takvim okolnostima. Da stvari budu još problematičnije, Piksi je zbog ove taktičke zamisli mijenjao mjesto Andriji Živkoviću, koji je već godinama jedan od najpouzdanijih reprezentativaca.

Nemanja Maksimović - 5

Zajedno sa ostalom trojicom fudbalera koji su sticajem okolnosti bili u istoj liniji tima, nikako nije mogao da se konsoliduje. Pritisak veznih fudbalera Engleske na vezne fudbalere Srbije odlučio je utakmicu već u prvih dvadesetak minuta, a golovi su potvrdili da neće biti čuda. Video je iz prve ruke koliko su igrači poput Deklana Rajsa daleko od njega.

Ivan Ilić (do 61. minuta) - 5

Srbija je do poluvremena veći dio meča provela u veoma niskom bloku, postavljenom u 5-4-1, a Ilić je često mijenjao mjesta sa saigračima iz veznog reda. Jasno je da ta linija tima nije na pravi način zaustavila Engleze, a Ilićeva uloga bila je potpuno nejasna. Bez lopte u nogama nije ni mogao da ponudi više.

Veljko Birmančević (do 46. minuta) - 5

Već u prvih 30 sekundi vidjelo se da će cijeli meč lopta biti pred golom Srbije, a to je bila katastrofalna vijest za Birmančevića. Defanzivno nije mogao da parira Maduekeu, koji se prošetao do gola i zatresao mrežu za 2:0. Bilo je očigledno da novi fudbaler Arsenala ima izražene fizičke predispozicije, a pomogle mu je i to što Veljko nije lijevi bek kojem bi trebalo poveriti ovako odgovorne zadatke u defanzivi.

Andrija Živković (do 76. minuta) - 5

Početak meča "zatekao" ga je na potpuno pogrešnoj poziciji. Izgubljen u veznom redu, gdje niko nije znao svoja zadužena, bez šansi da iskoristi brzinu na boku ili da se primakne golu rivala i ugrozi ga. Meč je napustio u finišu, ali je mogao da izađe i u 20. minutu. Isti bi utisak ostavio, a ne bi bio glavni krivac zbog toga.

Saša Lukić - 5

Reprezentativce Engleske veoma dobro poznaje iz Premijer lige, ali mu ni to nije pomoglo da im parira. Griješio je dodavanja koja ne bi smeo, davao rizične lopte saigračima na sredini terena i odbijao da "istjera" tim naprijed - što je trebalo da uradi kao jedan od najiskusnijih. Uklopio se u najlošiju partiju Srbije u posljednjih nekoliko godina, možda čak i najslabiju od 2006. godine.

Dušan Vlahović (do 70. minuta) - 5

U prvom dijelu meča imao je jednu solidnu priliku da trči licem okrenut ka golu, ali iz te šanse Srbija nije ni uputila udarac. U drugom dijelu meča jednom je šutirao preko prečke, a u ostatku meča bio potpuno neprimjetan i ima izuzetno dobro obrazloženje za to. Trojicu engleskih štopera na sredini terena morao je sam da pritisne, a to je jednostavno nemoguće.

Filip Kostić (od 46. minuta) - 5

Nekoliko puta je dobijao loptu u prostor, a činilo se da njih može da stigne samo Kostić od prije nekoliko sezona.

Luka Jović (od 46. minuta) - 5

Pokazao više želje nego većina momaka koji su počeli meč, ali Srbija nije dobila ništa konkretno od toga.

Lazar Samardžić (od 61. minuta) - 5

Bez uticaja na utakmicu, ali je vjerovatno trebalo da bude mjesta za njega u startnoj postavi. Ako ništa drugo, barem da pomogne Vlahoviću u presingu na štopere u ranoj fazi meča.

Aleksandar Mitrović (od 70. minuta) - 5

Nije bilo nikakvog razloga da ulazi na teren. Dobio je šansu kod rezultata 3:0, kada je Srbija bila na konopcima i spremao joj se debakl. Za legendu nacionalnog tima, kapitena i najboljeg strijelca reprezentacije u istoriji ovo nije bio meč. Mogao je bruku da odgleda sa klupe, umjesto da učestvuje u posljednjih dvadesetak minuta.

Miloš Veljković (od 76. minuta) - 5

Ušao da pomogne posljednjoj liniji koja je već bila izmučena golovima i crvenim kartonom, nije mnogo uspio u tome.

Dragan Stojković - 5

Ubjedljivo najslabiji akter meča, gledajući oba tima. Početni sastav izgledao je kao da je Piksi izgubio opkladu sa prijateljima, pa da je morao na teren da pošalje ekipu koja nikada ranije nije igrala zajedno. Prvih 60 sekundi pokazali su da ovo ne može da ispadne dobro, do poluvremena je meč bio riješen, a na klupi nije bilo nikoga ko će sprečiti katastrofu u nastavku.

Da je imao 11 izmjena na raspolaganju i sve ih iskoristio na poluvremenu, pitanje je da li bi Srbija ostavila bolji utisak nego što jeste. A za bolji utisak je trebalo tako malo... Pamtiće se izuzetno ubjedljiv poraz od Engleske, iako smo se prije meča nadali da bi pobjeda mogla da ostavi "orlove" u borbi za prvo mjesto kvalifikacione grupe.