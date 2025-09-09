Selektori Tomas Tuhel i Dragan Stojković analiziraju meč Srbije i Engleske, koji su gosti riješili u svoju korist (5:0).
Reprezentacija Srbije doživjela je debakl pošto je poražena u Beogradu od Engleske sa ubjedljivih 5:0.
Poslije ovog neuspjeha na konferenciji za novinare obratiće se selektor Dragan Stojković Piksi.
Stigao je selektor!
Počinje konferencija Dragana Stojkovića, nakon pobjede Engleske (5:0) nad Srbijom.
Piksijev prvi komentar
Odmah nakon završetka utakmice Srbija - Engleska, selektor Dragan Stojković dao je izjavu o dešavanjima na meču. Po njegovim riječima, ovo je moralo da se desi...
Konferencija Dragana Stojkovića: Piksi se obraća nakon debakla protiv Engleske
Tuhel bio spreman!
"Spremali smo se za Mitrovića, on je težak fudbaler za čuvanje, ali ja sam mislio da neće početi utakmicu", rekao je selektor Engleske Tomas Tuhel i dodao: "Očekivao sam istu formaciju kao protiv Španije kada je ovdje bilo 0:0. Veoma disciplinovanih 5-4-1. Možda bi bio drugačiji meč da je duže ostalo 0:0. Nisam iznenađen pristupom na početku utakmice. Uvijek postoje razlozi zbog kojih selektori donose neke odluke".
Prvo konferencija Tuhela
Nemački stručnjak Tomas Tuhel prvi će održati konferenciju za medije nakon utakmice Srbije i Engleske. Selektor Engleske zadovoljan je izdanjem njegovog tima, a zahvalio se i navijačima na podršci. Novinarima je održao lekciju o mladom fudbaleru Eliotu Andersonu. Istakao je da on zaslužuje da se nađe u timu zbog igara za klub i mladu reprezentaciju, pa da ne treba pominjati da je tu zato što fale neki drugi igrači. Takođe, Tomas Tiuhel je hvalio krilnog napadača Nonija Maduekea.
Sa rezervnim timom!
Da situacija bude još gora, Srbija je izgubila od rezervnog tima Engleske! Na terenu nije bilo Trenta Aleksander-Arnolda, Džuda Belingema, Fila Fodena, Kola Palmera, Bukaja Sake...
Kako je došlo do debakla...
Srbija je bila potpuno nemoćna protiv Engleske. Pet postignutih golova, još nekoliko dobrih šansi, ali i premalo fudbala srpskih fudbalera. Podsjetite se svih detalja sa meča Srbija - Engleska.
Dobro došli!
Nakon ubjedljivog poraza Srbije od Engleske (5:0), selektori Dragan Stojković i Tomas Tuhel će analizirati utakmicu odigranu u Beogradu.