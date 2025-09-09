logo
Konferencija Dragana Stojkovića: Piksi se obraća nakon debakla protiv Engleske
0

Konferencija Dragana Stojkovića: Piksi se obraća nakon debakla protiv Engleske

Selektori Tomas Tuhel i Dragan Stojković analiziraju meč Srbije i Engleske, koji su gosti riješili u svoju korist (5:0).

Dragan Stojković Piksi uživo poslije Srbija Engleska 0-5 Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije doživjela je debakl pošto je poražena u Beogradu od Engleske sa ubjedljivih 5:0.

Poslije ovog neuspjeha na konferenciji za novinare obratiće se selektor Dragan Stojković Piksi.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
23:34

Stigao je selektor!

Počinje konferencija Dragana Stojkovića, nakon pobjede Engleske (5:0) nad Srbijom.

23:23

Piksijev prvi komentar

Odmah nakon završetka utakmice Srbija - Engleska, selektor Dragan Stojković dao je izjavu o dešavanjima na meču. Po njegovim riječima, ovo je moralo da se desi...

23:15

Tuhel bio spreman!

"Spremali smo se za Mitrovića, on je težak fudbaler za čuvanje, ali ja sam mislio da neće početi utakmicu", rekao je selektor Engleske Tomas Tuhel i dodao: "Očekivao sam istu formaciju kao protiv Španije kada je ovdje bilo 0:0. Veoma disciplinovanih 5-4-1. Možda bi bio drugačiji meč da je duže ostalo 0:0. Nisam iznenađen pristupom na početku utakmice. Uvijek postoje razlozi zbog kojih selektori donose neke odluke".

23:07

Prvo konferencija Tuhela

Nemački stručnjak Tomas Tuhel prvi će održati konferenciju za medije nakon utakmice Srbije i Engleske. Selektor Engleske zadovoljan je izdanjem njegovog tima, a zahvalio se i navijačima na podršci. Novinarima je održao lekciju o mladom fudbaleru Eliotu Andersonu. Istakao je da on zaslužuje da se nađe u timu zbog igara za klub i mladu reprezentaciju, pa da ne treba pominjati da je tu zato što fale neki drugi igrači. Takođe, Tomas Tiuhel je hvalio krilnog napadača Nonija Maduekea.

23:05

Sa rezervnim timom!

Da situacija bude još gora, Srbija je izgubila od rezervnog tima Engleske! Na terenu nije bilo Trenta Aleksander-Arnolda, Džuda Belingema, Fila Fodena, Kola Palmera, Bukaja Sake...

23:04

Kako je došlo do debakla...

Srbija je bila potpuno nemoćna protiv Engleske. Pet postignutih golova, još nekoliko dobrih šansi, ali i premalo fudbala srpskih fudbalera. Podsjetite se svih detalja sa meča Srbija - Engleska.

23:03

Dobro došli!

Nakon ubjedljivog poraza Srbije od Engleske (5:0), selektori Dragan Stojković i Tomas Tuhel će analizirati utakmicu odigranu u Beogradu.

