Konferencija Dragana Stojkovića: Piksi se obraća nakon debakla protiv Engleske

23 : 34 Stigao je selektor! Počinje konferencija Dragana Stojkovića, nakon pobjede Engleske (5:0) nad Srbijom.

23 : 23 Piksijev prvi komentar Odmah nakon završetka utakmice Srbija - Engleska, selektor Dragan Stojković dao je izjavu o dešavanjima na meču. Po njegovim riječima, ovo je moralo da se desi...

23 : 15 Tuhel bio spreman! "Spremali smo se za Mitrovića, on je težak fudbaler za čuvanje, ali ja sam mislio da neće početi utakmicu", rekao je selektor Engleske Tomas Tuhel i dodao: "Očekivao sam istu formaciju kao protiv Španije kada je ovdje bilo 0:0. Veoma disciplinovanih 5-4-1. Možda bi bio drugačiji meč da je duže ostalo 0:0. Nisam iznenađen pristupom na početku utakmice. Uvijek postoje razlozi zbog kojih selektori donose neke odluke".

23 : 07 Prvo konferencija Tuhela Nemački stručnjak Tomas Tuhel prvi će održati konferenciju za medije nakon utakmice Srbije i Engleske. Selektor Engleske zadovoljan je izdanjem njegovog tima, a zahvalio se i navijačima na podršci. Novinarima je održao lekciju o mladom fudbaleru Eliotu Andersonu. Istakao je da on zaslužuje da se nađe u timu zbog igara za klub i mladu reprezentaciju, pa da ne treba pominjati da je tu zato što fale neki drugi igrači. Takođe, Tomas Tiuhel je hvalio krilnog napadača Nonija Maduekea.

23 : 05 Sa rezervnim timom! Da situacija bude još gora, Srbija je izgubila od rezervnog tima Engleske! Na terenu nije bilo Trenta Aleksander-Arnolda, Džuda Belingema, Fila Fodena, Kola Palmera, Bukaja Sake...

23 : 04 Kako je došlo do debakla... Srbija je bila potpuno nemoćna protiv Engleske. Pet postignutih golova, još nekoliko dobrih šansi, ali i premalo fudbala srpskih fudbalera. Podsjetite se svih detalja sa meča Srbija - Engleska.