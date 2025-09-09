Srbiju deklasirao drugi tim Engleske: U Beograd nisu došla petorica, vrijede više od pola milijarde evra

Reprezentacija Engleske pokazala je moć u Srbiji nastupivši protiv bleijdih "Orlova" praktično sa drugim timom.

Reprezentacija Engleske demonstrirala je silu protiv Srbije na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu, gdje je pokazala koliko je klasa iznad nacionalnog tima Srbije i onda kada je praktično u kombinovanom sastavu. Staje dah od imena igrača koji nisu u utorak istrčali na "Marakanu" u reprezentaciji Engleske i koje selektor Tomas Tuhel nije doveo u Beograd. Dovoljno je reći da njih petorica imaju zbirnu cokenu veću od pola milijarde evra.

Džud Belingem

Džud Belingem (22), as Real Madrida i jedan od najskupljih igrača na svijetu, procijenjen na nestvarnih 180 miliona evra. Čim je minulog ljeta operisan (u julu) zbog problema sa ramenom koji "vuče" još od jeseni 2023, bilo je jasno da su veoma male šanse da ga beogradska publika gleda uživo. Da ga selektor Tomas Tuhel definitivno neće pozvati postalo je još jasnije kada je počela sezona, jer još nije odigrao ni minut za Real. Očekuje se krajem septembra, na zadovoljstvo Ćavija Alonsa, trenera Reala, ali i Tuhela, jer je Belingem do sada 44 puta nosio dres nacionalnog tima. Kada je zdrav - nema mu zamene u Engleskoj.

Bukajo Saka

Bukajo Saka (24), zvijezda Arsenala i krilni napadač iz Londona vrijedan 150 miliona evra. Već godinama je jedan od nosilaca igre "Albiona". Odigrao je 44 utakmice, dao 12 golova, a kada ne igra mijenja ga klupski saigrač Noni Madueke - i čini to spektakularno. Saka ne igra u Beogradu zbog povrede zadnje lože, zbog koje nije igrao ni na Enfildu protiv Liverpula u derbiju Premijer lige u prošlom kolu.

Kol Palmer

Kol Palmer (23), jedan od najpopularnijih mladih fudbalera na svijetu, eksplodirao je u Čelsiju od 2023. godine i učinio da mu trenutna cijena bude 120 miliona evra. Na njegovu nesreću, niz problema sa povredama spriječio ga je da već duže od godinu dana igra u kontinuitetu za reprezentaciju. Nakon Evropskog prvenstva 2024. odigrao je samo tri utakmice za nacionalni tim. Na "Marakani" nije jer se oporavlja od povrede prepone.

Fil Foden

Fil Foden (25), još jedan engleski as koji ima astronomsku cijenu (100 miliona evra), nije u prvom planu u reprezentaciji Engleske jer je imao veoma loših 12 mjeseci za sobom u Mančester sitiju. Nakon zvjezdanog uspona do ljeta 2024. godine pod vođstvom Pepa Gvardiole, nakon Evropskog prvenstva imao je problema sa skočnim zglobom, ali i sa lošom formom. "Fil je top klasa, vrhunski igrač. On je donio prošlu titulu Premijer lige, bio je najbolji igrač prvenstva... Nikad nemam sumnje u njega, samo želim da vrati svoju ljubav prema fudbalu", govorio je Pep Gvardiola o njemu

Trent Aleksander-Arnold

Trent Aleksander-Arnold (26), novi desni bek Real Madrida, procijenjen je na 75 miliona evra i jedan je od najboljih igrača na svijetu na svojoj poziciji već godinama. U dogovoru sa selektorom Tomasom Tuhelom nije pozvan u nacionalni tim. Nijemac je dao objašnjenje koje nije do kraja razjasnilo situaciju, jer je Trent od prošlog oktobra odigrao samo 23 minuta za Englesku. "Veliki sam njegov fan, i zbog talenta i ličnosti. Ovog puta sam išao sa Risom Džejsom i Tino Livramentom. On je veliki igrač i uvijek će biti u razmatranju. Znam da je želeo da bude ovde, što je veoma važno. Samo sam odabrao druge igrače".

I bez takvih igrača, Englezi su demonstrirali silu na "Marakani", u prvom poluvremenu imali posjed lopte veći od 70 odsto, nizali šanse i za manje od sat vremena imali vođstvo 3:0, a na kraju i ogromnih 5:0.

Ko jeste dominirao na "Marakani"?

Golove za Englesku postizali su Hari Kejn, Noni Madueke, Ezri Konsa i Mark Gej, kao i Markus Rašfor iz penala, a ovo je bio početni sastav "Albiona" na stadionu "Rajko Mitić":

Džordan Pikford (Everton)

Ris Džejms (Čelsi)

Ezri Konsa (Aston Vila)

Mark Gej (Kristal Palas)

Tino Livramento (Njukasl)

Eliot Anderson (Notingem Forest)

Deklan Rajs (Arsenal)

Noni Madueke (Arsenal)

Morgan Rodžers (Aston Vila)

Entoni Gordon (Njukasl)

Hari Kejn (Bajern)

