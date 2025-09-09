Piksi dočekan zvižducima na "Marakani": Ovako su navijači Srbije reagovali na izlazak selektora

Reprezentacija Srbije igra jako važan meč, a selektor je dočekan zvižducima.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi zvižducima je dočekan na "Marakani" pred meč protiv Engleske. Prilikom izlaska sa igračima na teren, na stadionu "Rajko Mitić" prolomili su se zvižduci na njegov račun.

Nedugo potom uslijedili su aplauzi za kapitena Aleksandra Mitrovića, koji je od Nenada Bjekovića dobio poklon FSS zbog jubileja u reprezentaciji, pa još zvižduka - za reprezentaciju Engleske i njenu himnu "Bože, čuvaj kralja".

Duel Srbija - Engleska od 20.45 časova jedan je od najvažnijih u Grupi K u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Pod Piksijevim vođstvom, "Orlovi" pokušavaju da se kvalifikuju na treće uzastopno takmičenje, a ono što mu navijači prije svega zamjeraju su loši rezultati na tim turnirima - Mundijalu u Kataru i Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, na kojima nacionalni tim nije prošao grupu.

