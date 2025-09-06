Piksi tražio od Kataija da bude majstor i to je dobio: Objasnio zašto ga je prvog izveo iz igre

Aleksandar Katai bio jedan od najboljih u timu Srbije, a napustio je igru u 45. minutu. Selektor Stojković objasnio je tu odluku poslije meča.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Srbija je pobijedila Letoniju u Rigi 1:0, golom Dušana Vlahovića na asistenciju Aleksandra Kataija. Odigravši dupli pas sa iskusnim vezistom, centarfor Srbije je nastavio golgeterski niz ovog ljeta, iskoristivši odličan Kataijev nastup.

Na iznenađenje mnogih, Piksi je stavio Kataija u prvu postavu ispred Lazara Samardžića, a on mu se odužio za to asistencijom, a potom i maestralnim dodavanjem za Luku Jovića, preko čitave odbrane Letonije. Jović je šutirao iz prve, dao efektan gol - volej udarcem pogodivši prečku, pa mrežu - ali je poništen.

Uz to je Katai u nekoliko situacija i sam mogao da postigne gol, a nakon veoma sadržajnog nastupa u prvom dijelu meča na poluvremenu je zamijenjen, jer je priliku dobio Lazar Samardžić (23).

Selektor Srbije Dragan Stojković objasnio je poslije meča odluku da zamijeni Kataija.

"Sale Katai igrao je po meni odlično, izuzetno korektno, promjena je došla samo da bih osvježio vezni red. Ne znam kako je vama bilo, ali dole je bilo dosta sparno i ovo nam je prvi put da igramo dnevnu utakmicu. Ne pamtim kada smo je igrali i nije bilo lako da se trči gore-dole. Do izmjene je došlo zbog osvježenja u veznom redu. Nije moralo, ali odluka je takva - kakva je. Samardžić je ušao, mlađi je, pretpostavljam da može više i da trči. Nije povreda razlog", kazao je selektor Stojković na konferenciji za novinare.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Pogledajte kako je Katai namestio Vlahoviću gol:

Dušan Vlahović gol na Letonija Srbija Izvor: YouTube/TV Arena sport

Da li će Stojković uvrstiti Kataija u tim i protiv Engleske na "Marakani"? S obzirom na to da je protiv Letonije bio jedan od najboljih igrača, niko ne bi bio iznenađen ako njegovo ime vidi na semaforu stadiona Zvezde među starterima.

Bonus video: Pogledajte Kataijevo dodavanje za Jovićev poništeni gol