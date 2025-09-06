logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uživo Letonija - Srbija: Piksi Stojković iznenadio sastavom u Rigi, Mitrović na klupi 0
uzivo letonija srbija kvalifikacije za svjetsko prvenstvo
uzivo letonija srbija kvalifikacije za svjetsko prvenstvo
0

Uživo Letonija - Srbija: Piksi Stojković iznenadio sastavom u Rigi, Mitrović na klupi

Fudbaleri Srbije gostuju Letoniji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tok meča možete pratiti na portalu MONDO.

uzivo letonija srbija kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje selekciji Letonije u Rigi, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Meč je na programu od 15 časova, a izabranici Dragana Stojkovića Piksija su favoriti u ovom duelu.

Srbija je trenutno treća u Grupi K sa pobjedom i remijem, ali ima dvije utakmice manje od drugoplasirane Albanije i jednu manje od prvoplasirane Engleske koja je naredni rival "orlova". Na četvrtoj poziciji su Letonci sa četiri boda i skorom od jedne pobjede, jednog poraza i jednog remija. Utakmica sa Englezima se igra na stadionu "Rajko Mitić" za tri dana i očekuje se da Srbija ima veliku podršku protiv jedne od najboljih selekcija svijeta.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
14:02

Piksi promiješao karte

Šansu od prvog minuta dobio je Aleksandar Katai, dok je Lazar Samardžić ostao na klupi. Piksi se odlučio za ultraofanzivnu postavu Srbije, kreću sa dva napadača. Kapiten Aleksandar Mitrović očigledno nije spreman za najveće napore, dok se u prvu postavio vratio Filip Kostić.

Šansu sa klupe će čekati: Rosić, V. Ilić, Ugrešić, Maksimović, Gudelj, Terzić, Mitrović, Babić, Eraković, Štulić, Birmančević, Samardžić

14:01

Evo i sastava Letonije

Zveidris, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Jaunzems, Varslavans, Saveljevs, Zelenkovs, Ciganiks, Ikaunieks, Gutkovskis.

13:50

Sastav: Piksi iznenadio

Srbija: Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Kostić, Lukić, Ilić, Katai, Živković, Vlahović, Jović

13:39

Piksi posetio Pešića u Rigi

13:38

Trenutna situacija u Grupi K

Englezi su prvi sa 9 bodova, slijede Albanci sa 5, Srbija je treća sa 4 koliko ima i Letonija, dok je Andora zakucana na dno bez učinka. Važno je napomenuti da Albanija ima dvije utakmice više od Srbija, dok Englezi imaju jednu.

13:38

Bez kalkulacija

"Očekujem dobru igru, motivisanu Letoniju. Oni imaju četiri boda na tabeli, imaju papir i olovku, kalkulišu i prve matematiku. Moramo biti svjesni njihovih ciljeva. Došli smo po pobjedu, da se ne lažemo. Da pobijedimo u Rigi, pa da idemo kući", rekao je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije