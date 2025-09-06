Uživo Letonija - Srbija: Piksi Stojković iznenadio sastavom u Rigi, Mitrović na klupi

Fudbaleri Srbije gostuju Letoniji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tok meča možete pratiti na portalu MONDO.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje selekciji Letonije u Rigi, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Meč je na programu od 15 časova, a izabranici Dragana Stojkovića Piksija su favoriti u ovom duelu.
Srbija je trenutno treća u Grupi K sa pobjedom i remijem, ali ima dvije utakmice manje od drugoplasirane Albanije i jednu manje od prvoplasirane Engleske koja je naredni rival "orlova". Na četvrtoj poziciji su Letonci sa četiri boda i skorom od jedne pobjede, jednog poraza i jednog remija. Utakmica sa Englezima se igra na stadionu "Rajko Mitić" za tri dana i očekuje se da Srbija ima veliku podršku protiv jedne od najboljih selekcija svijeta.
Piksi promiješao karte
Šansu od prvog minuta dobio je Aleksandar Katai, dok je Lazar Samardžić ostao na klupi. Piksi se odlučio za ultraofanzivnu postavu Srbije, kreću sa dva napadača. Kapiten Aleksandar Mitrović očigledno nije spreman za najveće napore, dok se u prvu postavio vratio Filip Kostić.
Šansu sa klupe će čekati: Rosić, V. Ilić, Ugrešić, Maksimović, Gudelj, Terzić, Mitrović, Babić, Eraković, Štulić, Birmančević, Samardžić
#LVASRB#WCQ#FIFAWorldCuppic.twitter.com/3hKySINAp7— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)September 6, 2025
Evo i sastava Letonije
Zveidris, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Jaunzems, Varslavans, Saveljevs, Zelenkovs, Ciganiks, Ikaunieks, Gutkovskis.
Sastav: Piksi iznenadio
Srbija: Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Kostić, Lukić, Ilić, Katai, Živković, Vlahović, Jović
Piksi posetio Pešića u Rigi
Светислав Кари Пешић био је одушвљен поклонима које му је у Риги уручио Драган Стојковић Пикси.#EuroBasket#WCQ#FIFAWorldCuppic.twitter.com/vL8Jb7PFHZ— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)September 5, 2025
Trenutna situacija u Grupi K
Englezi su prvi sa 9 bodova, slijede Albanci sa 5, Srbija je treća sa 4 koliko ima i Letonija, dok je Andora zakucana na dno bez učinka. Važno je napomenuti da Albanija ima dvije utakmice više od Srbija, dok Englezi imaju jednu.
Bez kalkulacija
"Očekujem dobru igru, motivisanu Letoniju. Oni imaju četiri boda na tabeli, imaju papir i olovku, kalkulišu i prve matematiku. Moramo biti svjesni njihovih ciljeva. Došli smo po pobjedu, da se ne lažemo. Da pobijedimo u Rigi, pa da idemo kući", rekao je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.