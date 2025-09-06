Uživo Letonija - Srbija: Piksi Stojković iznenadio sastavom u Rigi, Mitrović na klupi

Fudbaleri Srbije gostuju Letoniji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tok meča možete pratiti na portalu MONDO.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje selekciji Letonije u Rigi, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Meč je na programu od 15 časova, a izabranici Dragana Stojkovića Piksija su favoriti u ovom duelu.

Srbija je trenutno treća u Grupi K sa pobjedom i remijem, ali ima dvije utakmice manje od drugoplasirane Albanije i jednu manje od prvoplasirane Engleske koja je naredni rival "orlova". Na četvrtoj poziciji su Letonci sa četiri boda i skorom od jedne pobjede, jednog poraza i jednog remija. Utakmica sa Englezima se igra na stadionu "Rajko Mitić" za tri dana i očekuje se da Srbija ima veliku podršku protiv jedne od najboljih selekcija svijeta.