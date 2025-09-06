"Nikad nismo čuli za ovo, prijavili smo sramotu UEFA": U FSS bijesni zbog zabrane srpskih zastava u Letoniji

Srpskim navijačima u Rigi nisu bile dozvoljene zastave sopstvene zemlje na meču kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Letoniji, a to je izazvalo reakciju i generalnog sekretara Branka Radujka.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu nad Letonijom (1:0) u Rigi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Generalni sekretar Branko Radujko oglasio se poslije meča istakavši da je tim Draga Stojkovića Piksija u Letoniju stigao da predstavlja domovinu, te odluka domaćina da srpska zastava bude zabranjena na stadionu neće proći neopaženo.

"U Letoniju smo došli da igramo fudbal i predstavljamo svoju zemlju, a naši navijači su došli da podrže svoj državni tim. Nikada se nismo suočili sa ovakvim stavom domaćina niti smo čuli za ovakvu praksu na koju nećemo ostati nijemi i ravnodušni", započeo je Radujko.

Riga je domaćin Eurobasketa, te je broj srpskih navijača na tribinama znatno veći od očekivanog, ali svi oni nisu imali mogućnost da unesu simbol države, što je prema riječima Radujka neshvatljiv postupak domaćina.

"Fudbalski savez Srbije već je usmeno upoznao UEFA sa ovim neobjašnjivim postupkomletonskog saveza, a već u ponedjeljak će se dopisom obratiti UEFA i FIFA povodom sramnih postupaka domaćina u Rigi."

"Zahvaljujemo se našim ljudima na podršci i pozivamo ih da se u međuvremenu svi zajedno okrenemo predstojećoj utakmici sa Engleskom u utorak u Beogradu."

