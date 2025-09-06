"Ne može srpska zastava, podsjeća na rusku": Letonci oduzimali trobojke na ulazu na stadion

Organizatori utakmice Letonija - Srbija nisu dozvolili da obilježja u bojama srpske trobojke budu na tribinama.

Izvor: MN PRESS

Navijači Srbije nisu dobili dozvolu obezbeđenja da unose zastave na Daugava stadion u Rigi, gdje je srpska fudbalska reprezentacija igrala protiv Letonije meč kvalifikacija za Mundijal.

Reporter MONDA javio je da je obezbjeđenje oduzimalo na ulazima na tribine gotovo sva obilježja sa bojama zastave Srbije. Oni koji su uspjeli da uđu sa trobojkom ostali su bez nje na poluvremenu, kada su im oduzimane.

Sve je moralo da bude sklonjeno, a kao nezvanično i neformalno objašnjenje je izrečeno da "podsjeća na rusku zastavu".

Naravno, domaćim navijačima bilo je dozvoljeno da unose obilježja. Srpski navijači su bili raštrkani na malom stadionu, ali su u nekim momentima bili glasniji od domaćih.