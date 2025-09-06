Fudbaleri Srbije prvi put u novim dresovima: Da li će im donijeti sreću u Rigi?

"Orlovi" će istrčati na teren u Rigi u novom ruhu.
Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv selekcije Letonije u Rigi. Srpski igrači će po prvi put igrati u bijeloj garnituri dresova koji je dizajnirao novi sponzor "Kapeli".
"Orlovi" će u Rigi istrčati na teren u opremi koja spaja moderan dizajn, tradiciju i ambiciju za budućnost. Dresovi su bijele boje sa kragnom i detaljima u plavoj boji. Primjetno je da postoje reljefne šare u bijeloj boji, a reakcije navijača su i više nego pozitivne.
Ugovor sa poznatim sportskim brendom "Kapeli" je potpisan krajem avgusta i ozvaničena je višegodišnja saradnja.
Орлови ће данас у Риги премијерно играти у новим гостујућим@CapelliSportдресовима.#LVASRB#WCQ#FIFAWorldCuppic.twitter.com/dZhGExQ0d4— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)September 6, 2025
Kao novi zvanični tehnički partner, Kapeli će obezbijediti takmičarsku opremu, trening opremu i rekvizite za svih 13 nacionalnih selekcija Srbije - muške, ženske i omladinske.
Srbija ofanzivna u Rigi
Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi odlučio se za ofanzivan tim za Letonce i od prvog minuta počeće sa dvojicom napadača - Vlahovićem i Jovićem.
Petrović, Veljković, Milenković, Pavlović, Lukić, Ilić, Katai, Živković, Kostić, Vlahović, Jović.
Što se tiče situcije u grupi, Englezi su prvi sa 9 bodova, slijede Albanci sa 5, Srbija je treća sa 4 koliko ima i Letonija, dok je Andora zakucana na dno bez učinka. Važno je napomenuti da Albanija ima dvije utakmice više od Srbija, dok Englezi imaju jednu.
(MONDO)