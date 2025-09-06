"Došlo je vrijeme da se oprostim": Aleksandar Mitrović dirljivim rjiečima objavio da je kraj

Srpski centarfor Aleksandar Mitrović definitivno se oprostio od Al-Hilala poslije dvije godine.

Izvor: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvanično je kraj - rekorder srpske reprezentacije u broju postignutih golova Aleksandar Mitrović (30) napustio je Al-Hilal i Saudijsku Arabiju poslije dvije godine. Njegov novi tim je zvanično postao Al-Rajan u Kataru.



"Poslije dvije nevjerovatne godine, došlo je vrijeme da se oprostim od Al-Hilala. Želim da zahvalim svim navijačima koji su me dočekali sa osmijesima i ljubavlju od prvog dana. Učinili ste da se osjećam kao kod kuće", poručio je Mitrović na društvenim mrežama.

"Moja zahvalnost je upućena ka svima u klubu. Predsjedniku, saigračima i članovima stručnog štaba, kojima zahvaljujem na podršci i povjerenju. Ovo poglavlje će zauvijek ostati u mom srcu. Uvijek ću nositi Al-Hilal sa sobom i nevjerovatnu energiju njegovih navijača, gdje god budem igrao. Hvala vam na svemu!", dodao je on.

Poslije Rige kreće u novu epizodu

Izvor: Richard Pelham / Getty images / Profimedia

Mitrović je trenutno sa reprezentacijom Srbije u Rigi, gdje se sprema za važan subotnji meč protiv Letonije, a nakon meča protiv Engleske u utorak priključiće se svom novom timu u Aziji. Njegova avantura na Bliskom istoku započeta je 2023, kada je za sobom ostavio Englesku u kojoj je stekao kultni status u Fulamu (206 utakmica, 111 golova).

Igrao je i za Njukasl i Anderleht nakon odlaska iz matičnog Partizana u ljeto 2013. godine.