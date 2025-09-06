logo
"Zmajevi" gostuju u San Marinu: Bez tri boda večeras, Austrija nam neće toliko značiti

"Zmajevi" gostuju u San Marinu: Bez tri boda večeras, Austrija nam neće toliko značiti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Najbolji fudbaleri Bosne i Hercegovine od 20.45 časova u San Marinu igraju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

San marino BiH najava meča Sergej Barbarez Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Prije zvaničnog treninga održana je i konferencija za medije bh. tima, na kojoj su se obratili selektor "zmajeva" Sergej Barbarez i fudbaler Adrian Leon Barišić.

"Rekao sam već na početku da sam više nego zadovoljan formom i učinkom igrača u klubovima, pa i u tom golgeterskom dijelu. Imali smo sedam ili osam igrača koji su proteklog vikenda bili strijelci. S te strane sigurno da imam osmijeh na licu. Pripreme teku dobro, čak nekad i predobro, pa se čovjek zanese nekim optimizmom. To sam ja i to je naš stav da vodimo računa o tim stvarima", izjavio je Barbarez i potom prokomentarisao predstojeće duele sa San Marinom i Austrijom.

"Moj posao je da se bavim svim utakmicama. Imamo svoje planove i ideje i nadamo se da će one uroditi plodom. Hajde da ostavimo možda neko iznenađenje. Bez tri boda, utakmica u utorak nam neće toliko značiti".

Stadioni u San Marinu i Zenici su rasprodani. Navijači ponovo vjeruju u reprezentaciju BiH.

"Drago mi je što smo opet ušli u tu emotivnu vezu da napunimo stadion. Vidi se da ljudi koji vole ovu državu i reprezentaciju prepoznaju naš put. Uvijek je na nama, šta na terenu pokažu, to se prenosi i na navijače", zaključio je selektor "zmajeva".

Adrian Leon Barišić je istakao da BiH spremno dočekuje meč u San Marinu.

"Prva utakmica protiv njih je bila nezgodna, ali sada nemamo nikakvo opravdanje. Smatram da je termin u junu bio problem, taj termin zna biti dosta nezgodan. Sami ste vidjeli po kojoj temperaturi smo igrali. Lekciju smo dobili i tri boda i vjerujem da će sad to izgledati puno bolje".

Utakmica San Marino-Bosna i Hercegovina na programu je večeras u 20.45 sati u Seravaleu, a podršku stručnom štabu i igračima na jučarašnjem treningu dao je i predsjednik FS BiH Vico Zeljković, kao i uže rukovodstvo Saveza.

(MONDO)

