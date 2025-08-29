Barbarez naknadno pozvao Bajraktarevića: Selektor "zmajeva" bio primoran da reaguje!

Esmir Bajraktarević biće priključen pripremama "zmajeva" za duele sa San Marinom (6. septembar) i Austrijom (9. septembar).

Prvotimac PSV-a Esmir Bajraktarević naknadno je pozvan u reprezentaciju BiH za septembarski ciklus kvalifikacija za Mundijal 2026.

Bajraktarević se nije našao na preliminarnom spisku selektora Sergeja Barbareza, zbog čega je reagovao i Esmirov saigrač i proslavljeni hrvatski internacionalac Ivan Perišić. Međutim, zbog povrede Ifeta Đakovca, Barbarez je morao da reaguje i pozove krilnog napadača rođenog u SAD.

"Juče smo dobili informaciju što se tiče Ifeta Đakovca, koji se povrijedio, nažalost. To mi je vrlo krivo jer je ušao u dobru formu i dobru energiju. Zato smo sinoć odlučili da aktiviramo predpoziv za Esmira Bajraktarevića, koji će nam se pridružiti. Druga stvar je sa Arjanom Malićem, tu nije ništa strašno što se tiče povrede koljena, ali je stvar koja zahtijeva pažnju par dana, Ostali su, moram da kažem, zdravi. Zadovoljni smo. Dosta toga se promijenilo čak od poziva, dosta njih je ušlo u vrlo dobru formu i dobru mintuažu. Dobili smo i nekoliko strijelaca i golgetera. Zadovoljni smo i mislim da to polako dolazi na svoje mjesto", istakao je Barbarez.

BiH će 6. septembra gostovati San Marinu, dok će tri dana kasnije na Bilinom polju dočekati Austriju. Bh. tim je u prva tri kola upisao isto toliko pobjeda i nalazi se na prvom mjestu kvalifikacione grupe.

