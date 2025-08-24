"Izborniče, mali je spreman": Perišić poslao poruku Barbarezu

Ivan Perišić bio je oduševljen partijom Esmira Bajraktarevića te je iskoristio priliku da pošalje poruku selektoru reprezentacije BiH.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

PSV je u 3. kolu holandskog prvenstva savladao Groningen sa 4:2 i zadržao stopostotni učinak na startu sezone.

Junak meča bio je Esmir Bajraktarević. Mladi fudbaler iz Bosne i Hercegovine ušao je u igru na početku drugog poluvremena i postigao dva gola (46, 66).

Pored njega, za PSV su pogađali i Gus Til (32) te Ruben van Bomel (49), kojem je asistirao Ivan Perišić. PSV nakon tri kola ima maksimalan učinak sa devet bodova i gol-razlikom 12:3, dok je Groningen 11. sa tri osvojena boda.

Partijom Esmira Bajraktarevića bio je oduševljen i Ivan Perišić.

„Izborniče, mali je spreman“, napisao je Perišić na instagramu uz zajedničku fotografiju sa Bajraktarevićem, kojeg selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nije uvrstio na spisak za septembarske utakmice protiv San Marina i Austrije.

Izvor: Screenshot

Podsjećamo, Bajraktarević je do sada prikupio šest nastupa za “zmajeve”. U nacionalnom dresu debitovao je protiv Holandije u porazu BiH rezultatom 5:2. Mladi fudbaler je u tom meču upisao i sjajnu asistenciju te je odmah stekao simpatije javnosti.

Bajraktarević se do sada nije naigrao u PSV-u zbog čega je ostao bez Barbarezovog poziva, što se jednom dijelu javnosti i nije baš dopalo.