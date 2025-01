Bajraktarević predstavljen u PSV-u: "Meč protiv Holandije najbolji trenutak u mojoj karijeri, jedva čekam da zaigram"

Esmir Bajraktarević predstavljen u PSV-u gdje će nositi dres sa brojem 19.

Izvor: PROMO/PSV

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević postao je novi član PSV-a! Krilni napadač je juče predstavljen u Holandiji, a u PSV je stigao za tri miliona evra, a transfer bi mogao rasti do šest miliona evra zbog uključenih bonusa.

Pored toga Nju Inglandu, iz kojeg je Bajraktarević stigao u PSV, pripašće i 20% od narednog transfera mladog fudbalera.

„Pratimo Esmira još od januara prošle godine“, rekao je sportski director PSV-a Ernest Stjuart o ovom krilnom igraču i dodao: „On igra lijevo nogom i doveli smo ga na desno krilo. Izuzetno je vješt s loptom, ima dobar centaršut, jak je u igri jedan na jedan i može postići gol. Esmir je zaista tip igrača koji svojim potezima može iznenaditi ljude.“

Izvor: Fudbalski savez BiH

U proteklih nekoliko mjeseci, Bajraktarević je, između ostalog, debitovao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na stadionu „Filips“ i to protiv reprezentacije Holandije. Iako je naša reprezenacija doživjela poraz od 5:2, uspio je da zabilježi asistenciju. „To je bilo sjajno upoznavanje s Ajndhovenom. Atmosfera na stadionu bila je nevjerovatna i to je vjerovatno najposebniji trenutak u mojoj karijeri do sada“, rekao je Bajraktarević, koji već ima šest nastupa za reprezentaciju.

Novi igrač PSV-a još čeka radnu dozvolu. Čim je dobije, priključiće se ekipi glavnog trenera Pitera Bosa. Bajraktarević će nositi dres s brojem 19. „Esmir je još mlad i, naravno, daćemo mu vremena koje mu je potrebno za prilagođavanje“, dodao je Stjuart.

Bajraktarević je rođen u Epltonu, Viskonsin. Igrao je u omladinskim selekcijama Vejva i Čikaga, nakon čega ga je Nju Ingland angažovao 2021. godine. Godinu dana kasnije potpisao je prvi profesionalni ugovor, koji ga je vezao za taj klub iz MLS-a do decembra 2025. godine.

Reprezentativac BiH već ima 45 utakmica u najvišem rangu fudbalskog takmičenja u Sjedinjenim Amerkičkim Državama. „Jedva čekam da zaigram za ovaj legendarni klub“, rekao je Bajraktarević o PSV-u. „Ovdje se igra fudbal koji mi odgovara. Osim toga, već sada osjećam da je atmosfera u klubu i Ajndhovenu veoma prijatna. Ovdje sam tek nekoliko dana, ali već se osjećam kao kod kuće. Daću sve od sebe da osvojim mnogo trofeja.“