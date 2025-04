Nekadašnji hrvatski fudbaler postao sveštenik

Tomislav Sabađija (41), nekadašnji mladi fudbaler Slaven Belupa i Osijeka od danas je postao sveštenik katoličke vjere.

Izvor: Youtube/Podravski list/Screenshot

"Podravski list", objavio je u četvrtak da je požeški biskup monsinjor Ivo Martinović u crkvi svetog Benedikta i Žalosne Gospe u Kloštru Podravskom za sveštenika zaredio Tomislava Sabađiju (41) iz Prugovca.

Tomislav Sabađija je pravi primjer da život piše čudne priče i da nikad nije kasno za ništa jer je tek u 34. godini prelomio i odlučio se za sveštenički poziv.

Brojnim Podravcima poznat je kao fudbalski golman, a bio je i na pragu profesionalne karijere jer je prošao Školu fudbala Slaven Belupa i na početku seniorske karijere bio je na probi u Osijeku.

Da stvar bude još zanimljivija, Tomislav prije odlaska u samostan nije završio srednju školu jer je zbog plana oko profesionalne fudbalske karijere „zapustio” školske obaveze. Tako je morao završavati večernju školu da bi se mogao dalje školovati za sveštenički poziv. Bio je zaposlen na benzinskoj pumpi i često je radio noćne smjene pa je tako počeo puno čitati, a „pod ruku” su mu došle i teološke knjige. To je bilo presudno da shvati da je zapravo sveštenički poziv pravi životni put za njega.

"Ni sam ne znam odgovor kako mi je ta misao došla u glavu i kako se ta iskra pretvorila u plamen. Jednostavno kao da se to rodilo u meni. I sad kad sagledam cijeli svoj život moram biti Bogu zahvalan do neba koliko mi je svega pokazao u životu i na kraju me doveo u svoju kuću", rekao je Sabađija.

Prema njegovim riječima, da mu je neko rekao prije osam godina da će postati sveštenik, sigurno mu ne bi vjerovao.

"Bogu je sve moguće. Bog ne bira idealne. Svima koji nešto osjete i promišljaju o životu posvećenom Bogu poručujem da se slobodno odazovu i da se ne boje. Ako te Bog zove, on zna šta će s tobom, dođi i biće ti dobro", istakao je novi sveštenik.

(MONDO)