Prvi intervju Ane Ivanović nakon priča o razvodu, spomenula i Novaka Đokovića

Ana Ivanović dala je prvi intervju poslije navoda o razvodu od Bastijana Švajnjštajgera. Pred kamerama u Madridu je pričala o sinovima, Novaku Đokoviću...

Ana Ivanović i Bastijan Švajnjštajger se razvode i to je jedna od glavnih tema u svijetu sporta u posljednjih desetak dana. Svi znakovi su tu, posebno zbog činjenice da niko od njih nije javno demantovao sve to. Spekulacije o svemu tome i dalje traju, a sada se po prvi put javno oglasila srpska teniserka.

Dala je prvi intervju, sjedila je pred kamerama u Madridu i pričala za zvanični kanal takmičenja. Pokušali su novinari na suptilan način da saznaju i dešavanja iz privatnog života. "Hvala vam na dobrodošlici, srećna sam što sam ovdje. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje, blizu je kuće, sjećam se prvog puta kada sam bila ovdje 2007. godine, doduše na drugom mjestu, ali je bilo baš posebno", počela je Ana.

Najveći uspjeh u Madridu imala je 2013. godine kada je poražena u polufinalu od Marije Šarapove. "Imam lijepe uspomene, ne sjećam se godine kada sam bila u polufinalu, ali volim da igram na šljaci."

"Ana, kako ti je u životu?"

Pokušali su novinari, suptilno, da izvuku i detalje o privatnom životu, pa je tako jedan od njih pitao i kako joj je u životu. Nije dobio željeni odgovor. "Nevjerovatno je, lijepo je biti ovdje, raditi, gledati dobar tenis, zauzeta sam sa djecom", odgovorila je srpska teniserka koja ima tri sina u braku sa Bastijanom.

Ona je u Madridu kao ambasador "Hajera", a poslije priče o novom brendu dobila je pitanje od argentinske novinarke da joj preporuči šta da radi u Španiji. "Prvo, obožavam ljude i životni stil ovdje, možete da se družite sa svima, prijateljski su nastrojeni, vole vino, to je dobra ideja, sviđa mi se hrana".

"Da li igraš tenis?

Pokušava Ana što više da prati tenis, kada god ima vremena za to. "Trudim se da pratim tenis, imam prijateljice koje još igraju, trudim se da gledam, teško je sa djecom, jer se trudim da izbjegavam da oni gledaju u ekran. Sjajan je sport, lijepo je imati priliku da gledam, bolje je kada gledaš sa tribina, a ne preko ekrana."

Pitali su je i da li i dalje igra tenis, pa je stigla i potvrda da će igrati uskoro na još jednoj egzibiciji. "Ponekad, ne koliko želim, ali da, igrala sam egzibiciju, igraću sljedećeg mjeseca još jednu, pa se vraćam."

Potom je jedan od novinara upitao za savjet, pošto se amaterski bavi tenisom i ima problem sa servisom. "Mogu da ti pokažem forhend, to je moj zaštitni znak. Servis je najteži udarac, sve je u tajmingu."

"Novak je favorit za titulu"

Jedno od pitanja za Anu bilo je i ko je favorit za titulu u Madridu, prvo se iznenadila kada je čula da se Karlos Alkaraz povukao. "Oh, ne, stvarno?", izgovorila je ona, pa je onda nastavila da priča o favoritima za titulu.

"Novak je uvijek kandidat za titulu, ima mnogo dobrih igrača. Nisam još vidjela žrijeb, ali mislim da će biti Zverev ili Đoković."

Potom je pričala i nivou ženskog tenisa danas. "Uvijek dolazi momenat kada se mijenjaju generacije, postoji možda nekada ponekad 'rupa', nešto slično je u muškom tenisu poslije penzija Rodžera i Rafe, mada kod njih to ide malo lakše. Sabalenka je podigla nivo tenisa, Iga naravno, imamo Koko Gof, dosta je veći nivo tenisa sada nego prije nekoliko godina. Ja sam srećna što sam se bavila sportom koji je jedan od najpopularnijih kod žena i što se šalje poruka novim generacijama. Potrebno je da postoji rivalitet, da bi interesovanje bilo još veće."

"Ljudi, mentalno zdravlje je najvažnije"

Pričala je Srpkinja posebno o važnosti mentalnog zdravlja za sportiste. "To je vjerovatno najvažnije u životu, ne samo u sportu. Očekivanja se mijenjaju. Prije nekoliko godina je malo ko pričao o tome, sada se mnogo više priča, pogledajte svijet kako danas izgleda, sa društvenim mrežama, sa osudama, teško je. Mladi ste, svjetla pozornice su na vama, a svako ima neko mišljenje. Zato je važno da imate jaku bazu, ako pričamo o djevojkama koje osvajaju titule, sve one su talentovane i dobre, razliku pravi mentalna snaga i mentalno zdravlje, to je najvažnije."

Na kraju je imala kratku poruku i na španskom, pošto već neko vrijeme živi na Majorci. "Hvala vam svima, uvijek sam srećna kada sam ovdje i srećna sam što živim ovdje", zaključila je Ana Ivanović.

