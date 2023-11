Ana Ivanović otvoreno o dobrim i lošim stranama braka sa Bastijanom Švajnštajgerom

Ana Ivanović opisala je jedan izuzetno neprijatan trenutak koji je doživjela sa svojim suprugom.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Ana Ivanović bila je uveliko velika teniserka, velika grend slem šampionka i prva na ATP listi kada je 2014. godine počela ljubavnu vezu sa njemačkim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom, tada svjetskim prvakom sa Njemačkom i živom legendom Bajerna i evropskog fudbala. Od tog trenutka, interesovanje za njen privatni život naglo je skočilo i učinilo je još poznatijom i onima koji ne prate tenis.

Skoro deset godina kasnije, njih dvoje su u srećnom braku, imaju trojicu sinova, među kojima najstariji ima pet i po godina, a najmlađi je rođen ove godine i svi zajedno uživaju. Ana svoje poslovne projekte usklađuje sa porodičnim životom, kao i njen suprug, koji je čest gost na Partizanovim utakmicama i u "penzionerskim" danima je stručni komentator na njemačkoj televiziji.

U podkastu "ALESTO", Ana je govorila o njihovom odnosu, životu, vaspitanju djece, ali i o manje prijatnim epizodama koje neizbježno donosi njihov život "selebritija", na koji nekad nerado moraju da pristanu. "Iskreno, Basti toliko voli da dođe u Beograd i uživa ovdje. Išao je na padel sa mojim bratom i nekad mi se čini da više uživa u Beogradu nego ja, jer sam ja uvijek na sto strana, a on uvijek nađe vrijeme da popije kaficu, ode na padel, na golf, da ode na utakmicu, ali sve u svoje vrijeme", rekla je Ana.

Njih dvoje se rado provode i u kafani, a Švajnštajger tada često ima problem da se sjeti neke srpske pjesme. "Ima ovdje i prijatelje, uvijek to lijepo organizuje. Stvarno o Beogradu priča sve najbolje, mnogo voli naš mentalitet, kafane, muziku, ali najsmiješnija je priča kada odemo u kafanu i uvijek hoće da naruči pjesmu, a pošto nekad ne zna sve te pjesme, onda naručuje 'La Bamba', pa su u našoj kafani to par puta svirali", nasmijala se Ana.

Ivanovićeva je probala da u nekoliko rečenica objasni njihov odnos. "Uvijek me prvo nasmije, a onda mi kaže samo 'Ali ti imaš problem sa organizacijom', što je mnogo smiješno, jer sam ja jako organizovana. A, ja njemu pokušavam da kažem da nemam problem sa organizacijom, već imam previše stvari koje pokušavam da stavim u jedan dan, ali on to ne razumije. On se organizuje i da odmori, da popije kafu i onda ne može da razumije da i ja ne mogu isto tako".

Na kom jeziku pričaju? "Na engleskom. Malo sam tek sad naučila i polagala test D1, pa mi je to bilo najlakše. Jedini je problem što kad hoćemo nešto da kažemo krišom da djeca ne razumiju, nemamo drugi jezik, jer ne razumijemo, a oni pričaju sva četiri".

Ipak, život uz tako poznatog supruga i uz svu Aninu popularnost, nosi sa sobom i neke neizbježno komplikovane, pa i neprijatne situacije. "Jeste, i dan-danas je to napadno kada su paparaci u pitanju, pogotovo i zbog djece. Neki put je to malo previše. Nemam način da se branim od toga. Kad smo bili u Čikagu, primijetili smo paparaca i tata je otišao do njega i rekao mu 'Izvinite, molim vas, ovo je privatno vrijeme, šetamo, molim vas, ispoštujte to'. To je bilo prije nego što smo imali djecu. Paparaco mu je rekao da je došao da napravi slike i da neće otići prije nego završi. 'Možete da šetate da vas slikam ili ću vas juriti cijeli dan. To su dvije opcije'. Tata se vratio i rekao 'To je to'. To je bio njemački novinar".

Šta su Švajnštajgerova interesovanja? "On zaista voli fudbal i trenutno i radi kao ekspert na televiziji u Njemačkoj, to ga privlači i ima talenat. Kad god je prognozirao neki rezultat, pogodio je i ima talenat za to. Guram ga u to, ima talenat i mislim da bi trebalo da se više angažuje, a on mi kaže 'Pusti me, ja bih da uživam sad malo".

Rođenje djece i njihovo fotografisanje je linija preko koje Ana ne dopušta prelazak. "Meni je OK da smo javne ličnosti, ali nije OK kad ulaze u privatnost naše djece, jer mislim da imaju i zakonsko pravo da imaju svoju privatnost do 18 godine. Nemam problem kad sam ja u pitanju, već kad su djeca".

A kada se priča o prijatnijim temama, Ana opet lako vraća osmijeh na lice i priznaje da su Švajnštajgeru je Beograd i atmosfera na ovdašnjim košarkaškim utakmicama ušli "pod kožu". "Basti je rekao da u drugom životu hoće da igra u Beogradu. Samo ponavlja 'Kakva atmosfera, kakva atmosfera'".

Zanimljivo je bilo i to da je Bastijan likovao kada je Njemačka nedavno pobijedila Srbiju u finalu Mundobasketa. "Poraz kao poraz u finalu teško pada, ali najteže je bilo što sam morala da ga slušam kako mi stalno govori da su oni bolji".

Dok je Bastijan čest gost na košarkaškim utakmicama crno-bijelih, koje je prošle nedjelje gledao i u Njemačkoj protiv svog Bajerna, Ana je rastrzana između poslovnih obaveza, brige o sinovima, ali zajedno čine skladan brak i to se vidi i u njihovim javnim nastupima i na društvenim mrežama, na kojima ne tako često dijele zajedničke lijepe trenutke.

BONUS VIDEO: