"Nadam se da će Vlahović ostati": Srbinov saigrač javno poziva Juventus da preispita odluku

Saigrač Dušana Vlahovića Glejson Bremer nada se da će Srbin ostati u Juventusu

Izvor: @guelbergoes / imago sportfotodienst / Profimedia

Brazilac Glejson Bremer jedan je od rijetkih koji spominje ostanak Dušana Vlahovića u Juventusu. "Stara dama" ne nameračila da proda Srbina, već je i poznato da su mu dali dozvolu da ide, samo uz dobru ponudu koju bi klub dobio. I dok se čeka transfer koji sve u Srbiji zanima, Brazilac se i dalje nada ostanku bivšeg igrača Partizana.

Bremer se poslije povrede vratio na teren i učestvovao prijateljskoj utakmici Juventusa sa Ređinom koja je završena neriješenim rezultatom (2:2). "Divan je osjećaj poslije toliko mjeseci rada i žrtve, lakše mi je. Nisam još u formi, ali sam na dobrom putu", rekao je za "Gazetu delo sport".

Najprije je Brazilac govorio o predstojećoj sezoni: "Favorit će biti Napoli, budući da su osvojili prošlo prvenstvo i da su se pojačali u prelaznom roku. Inter je ostao veoma dobar tima, a tu je i Milan sa Alegrijem i samo ligom među obavezama. Naravno, tu je i Juventus", bio je jasan.

Šta je Bremer rekao o Vlahoviću?

Brazilac je bio iskren i otkrio je da želi Srbina i dalje da vidi kao saigrača u Juventusu. "Dušan je pozitivan tip, on sebi postavlja veoma visoke ciljeve. Iskreno se nadam da će na kraju Vlahović ostati sa nama da nam pomogne. To su lični izbori, njegova je odluka. Nadam se da je najbolja za Juventus, ali i za njega", rekao je on.

Ipak, sve su veće šanse da će Vlahović napustiti tim. Poznato je da se za njega interesuje Mančester junajted i to bi mogla biti sljedeća destinacija Srbina.