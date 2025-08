"Dovedi ga i biće napaljen svakog vikenda": Kapelo poslao poruku zbog transfera Dušana Vlahovića

Iskusni trener Fabio Kapelo savjetuje Milan i Maksa Alegrija da istraju u namjeri da dovedu Dušana Vlahovića.

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia/Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović i dalje je u vrlo neobičnoj situaciji i najvjerovatnije će sve do kraja avgusta morati da strepi da li će promijeniti sredinu. Juventus ne želi da ga pusti za džabe, klubovi su se praktično povlačili redom iz trke za njega, a jedini koji je još ostao u priči je Milan.

Problem je u novcu i to trenutno najviše koči "dil", ali legendarni Fabio Kapelo vjeruje da će se to srediti i da će Vlahović obući dres "rosonera" za koji kaže da mu je po mjeri: "Da li je 'brak' Vlahovića i Milana neizbježan? Ne bih ulazio u finansijski dio priče, jer ne znamo sve detalje. Međutim, fokusirao bih se na tehnički i taktički dio, odnosno na detalj koji je svima dobro poznat: Alegri je trener Milana i odlično poznaje Dušana", naglasio je Kapelo za "Gazetu delo Sport".

"Šta to znači? Jednostavno je, ako Maks Alegri vjeruje da je Vlahović dobar za njegov sadašnji tim, onda je u pravu", poručio je iskusni trener koji podsjeća da je Alegri dvije i po godine trenirao Vlahovića i da zna sve njegove vrline i mane.

Uz podsjećanje da je Vlahović daleko od igrača koji je bio u Fiorentini, Kapelo poručuje da je sada pred njim drugačiji put. Od napadača koji je vrijedio 90 miliona evra i koji je svakog vikenda morao da dokazuje da je tako, sada je postao fudbaler koji prije svega mora da oživi karijeru i dokaže da je za vrhunski nivo.

"Vjerujem da bi bio napaljen da se dokaže pred svima svakog vikenda i u tome bi imao važnog saveznika u liku Maksa Alegrija...", poručio je Kapelo: "Uprkos spekulacijama o odnosu njih dvojice u Juventusu (pričalo se da su u svađi i da ne pričaju, prim. aut.), ako je Maks izabrao njega, to znači da ga poštuje. Kao trener bi bio na njegovoj strani, Vlahović bi bio pojačanje koje Alegri hoće, u dobru i zlu".

Šta svi zaboravljaju o Vlahoviću?

Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Takođe, Fabio Kapelo je istakao da se jedna stvar ne zaboravlja o Dušanu Vlahoviću, a to je da je i dalje vrlo mlad i da je pred njim još mnogo godina karijere.

“Svi zaboravljaju da Vlahović ima samo 25 godina. Nije još dostigao vrhunac karijere, niti psihički sazrio do kraja. Milan bi to sve mogao da iskoristi da ga dovede po dobrim uslovima. I dalje bi to bila ozbiljna investicija, ali ako bi Milan izvukao iz Dušana igre iz Fiorentine, bio bi to sjajan posao. Takav napadač se prodao za tri-četiri puta veću cijenu od one za koju bi ga Milan dobio sada. Duboko u sebi vjerujem da Alegri želi da se ovaj transfer desi jer je vidio dio potencijala u Kontinasi, ali nije uspio da izvuče sav kvalitet", naglasio je slavni Italijan.