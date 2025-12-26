Zvezda izabrala sve protivnike za pripreme: Generalna proba protiv starog poznanika

Tim Dejana Stankovića će odigrati četiri meča tokom priprema u Turskoj.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će već 3. januara početi pripreme za drugi dio tekuće sezone, a trener Dejan Stanković će odmah nakon odrađenih testiranja povesti ekipu u Antaliji. Ponovo će Turska biti Zvezdina zimska baza, a već se zna i raspored prijateljskih utakmica koje očekuju crveno-bijele u ovom periodu.

Protivnici Crvene zvezde biće njemački niželigaš Manhajm (6. januar), švajcarski Arau (10. januar), mađarski Debrecin (11. januar) i RB Salcburg (15. januar). Meč protiv tima iz Austrije biće svojevrsna generalna proba za crveno-bijele, jer je to tim koji se takođe takmiči u grupnoj fazi Lige Evrope i već nedjelju dana kasnije će imati obaveze na međunarodnoj sceni.

Podsjećamo, Crvena zvezda će odigrati mečeve protiv Malmea (22. januar) i Selte iz Viga (29. januar) prije nego što počne drugi dio domaćeg prvenstva. Takođe, crveno-bijeli u proljećnom dijelu sezone treba da "nadoknade" i meč u Kupu Srbije, protiv Budućnosti iz Dobanovaca. Ta utakmica nije odigrana zbog gustog rasporeda koji je tim Vladana Milojevića imao u finišu jeseni.

Nakon dva evropska meča Crvena zvezda će znati kako izgleda nastavak njenog takmičenja u Ligi Evrope, a uz to će morati da se fokusira i na domaće prvenstvo. Tim Dejana Stankovića trebalo bi da nadoknadi zaostatak za Partizan u narednih deset kola i tako obezbijedi da se treći derbi u sezoni igra na stadionu "Rajko Mitić", što će im biti olakšavajuće u borbi za titulu.