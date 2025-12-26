logo
Crvena zvezda želi da vrati Aleksandra Dragovića

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda traži štopera i čini se da bi iskusni Aleksandar Dragović mogao da bude rješenje.

Crvena zvezda želi da vrati Aleksandra Dragovića Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda neće moći da dođe do Strahinje Erakovića, koga Zenit cijeni na čak sedam miliona evra, ali bi na "Marakanu" mogao da dođe još jedan povratnik iz prvog mandata Dejana Stankovića.

Austrijski mediji prenose da je Crvena zvezda zainteresovana da vrati Aleksandra Dragovića u Beograd, ubijeđena da bi i dalje mogao da pomogne ekipi iz koje je otišao kao slobodan igrač u ljeto 2024. godine. Bio je ključni igrač kod Dejana Stankovića i otišao je ipak iz kluba zbog želje da se vrati u svoj rodni grad Beč, gdje danas igra za Austriju, a gdje navodno njegov učinak u posljednje vreme nije na istom nivou.

Zato je pomalo iznenađenje zašto bi Crvena zvezda, koja ima problema u odbrani, htjela da ga vrati u ovom trenutku, ali ne treba zaboraviti ni na liderske sposobnosti koje ima "Drago" i koje su svakako neophodne crveno-bijelima.

Ujedno, bio bi to trenutak da se ujedini opet sa Markom Arnautovićem, s kojim je igrao dugi niz godina u reprezentaciji Austrije, a koji je i ljetos pokušavao da ga privoli da se vrati na "Marakanu". Sada kada je tu i Dejan Stanković, koji ga odlično poznaje, to će možda biti malo lakše.

U svakom slučaju, Crvenoj zvezdi je neophodno rješenje u odbrani pošto ni Eraković, kao ni Vanja Drkušić, koji su se spominjali do sada kao opcije za štopersko mjesto - izgleda nisu izvjesni i na drugim mjestima će nastaviti karijeru.

Dragović (34) je odigrao inače za Zvezdu 136 utakmica i dao je sedam golova. Ove sezone standardan je u Austriji iz Beča i ukupno je na 19 utakmica u svim takmičenjima bio starter, međutim njegova ekipa se muči u Bundesligi i tek je na petom mjestu na tabeli.

