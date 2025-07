"Nećemo da se lažemo": Dragović se oglasio zbog transfera Arnautovića u Zvezdu

Aleksandar Dragović iznenađen najnovijim pojačanjem Zvezde, ali ne sumnja da sa Markom Arnautovićem mogu do iskoraka u Ligi šampiona.

Bivši kapiten Crvene zvezde Aleksandar Dragović oglasio se povodom dolaska Marka Arnautovića na Marakanu. Očekivao je da austrijski napadač potpiše za Rapid iz Beča. Dragović ne krije da je iznenađen transferom i "skida kapu" pred Zvezdanom Terzićem.

Dragović je prošle sezone završio svoju misiju u crveno-bijelom dresu, a sada kaže da je Arnautović feneomenalno pojačanje i da "srpsku ligu može da igra do 45. godine".

"Šta bih mogao da kažem o Marku i Crvenoj zvezdi? Terzi kapa dole što je uspio da ga dovede, to je fenomenalno. Fenomenalan igrač, fenomenalno pojačanje. Iskreno nisam očekivao", kaže za Mozzart Sport Aleksandar Dragović.

Iako je imao ponude iz Turske, Saudijske Arabije, Austrije, pala je odluka na Crvenu zvezdu.

"Ja sam očekivao da dođe u Rapid. Bilo bi sjajno zbog austrijske lige, volio bih da igram protiv njega. Odlučio se za Zvezdu, stalno je pričao o tome... Mnogo sam srećan zbog njega. Sada može Zvezda da napadne Ligu šampiona".

Kaže da su godine u slučaju nekadašnjeg napadača Intera samo broj. "Ma, kakve godine. On je top, kao i Dušan Tadić. Tu su generacija. Nećemo da se lažemo, srpska lige nije isto što italijanska ili engleska. Poštujem sve, ne bih volio da budem pogrešno shvaćen. On srpsku ligu može da igra do 45. godine".

Za kraj je poentirao: "Zna on to sve... Ljudi sa strane misle da treba da nam bude svejedno, kao nije to strašno. Ali on je očigledno znao sve to... Odlučio se za Evropu, voljeni klub. Još jednom mogu da čestitam Marku kao i gospodinu Terziću".

Koliko će Arnautović zarađivati u Zvezdi?

Austrijsko-srpski fudbaler će u ponedeljak staviti paraf na ugovor na dvije godine, a za te dvije sezone će od Crvene zvezde dobiti 5.000.000 evra. Tako je Arnautović krenuo putem dječačkog sna kao njegov saigrač iz reprezentacije Aleksandar Dragović.