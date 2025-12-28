Ronaldo uručio nagradu Đokoviću: "Novače, tvoja i moja priča su iste"

Kristijano Ronaldo uručio je Novaku Đokoviću prestižnu nagradu i direktno mu se obratio.

Novak Đoković dobio je u nedjelju uveče u Dubaiju prestižnu "Globe Soccer" nagradu, i to iz ruku Kristijana Ronalda. Legendarni Portugalac izneo je priznanje za srpskog tenisera i iznenadio ga, jer je Novak shvatio da će prisustvovati ceremoniji kao gledalac, a ne kao laureat.

"Ostvarenje sna je kada dobijete nagradu od velike sportske legende. Nisam očekivao ovo. Veliki sam fudbalski fan, došao sam ovdje na proslavu nevjerovatne godine koju su imale mnoge fudbalske zvijezde i iznenađen sam, ne mogu biti srećniji".

Kristijano Ronaldo je dobio od voditeljke priliku da javno kaže šta misli o Novaku i njegovim uspjesima.

"Ne volim da pričam mnogo, ali za mene je uzor. Kada imate ljude koji su uzor, onda djela govore sama za sebe. Imamo slične priče i mislim da je to dobar uzor za sve generacije"

"Kako smo se upoznali? Sve je počelo u Madridu"

Voditeljku je interesovalo i kako su njih dvojica započeli međusobni odnos?

"Dobro pitanje, sreli smo se kada je igrao u Realu, dolazio je da gleda turnir u Madridu. I naravno, svaki put kada bi se on pojavio, bio je to dodatni pritisak za nas, da pokušamo da damo sve od sebe. Vladao je svijetom u to vrijeme i još nastavlja. Veoma mi je drago kada čujem takve riječi od njega, čast mi je da mogu da ga nazovem prijateljem i da ne ponavljam njegove riječi", rekao je Đoković

Novak Đoković priznaje da se u jednom ugleda na Kristijana Ronalda.

"I dalje se budim sa 38 godina i svakog jutra pokušavam da nađem motivaciju da igram na najvišem profesionalnom nivou. Pitate se da li želite da nastavite nakon što ste ostvarili sve i blagosloven sam da to mogu da kažem. A, onda pogledate Kristijana... Mnogo je sličnosti, mnogo paralela možemo da povučemo. I iako nismo u istom sportu, na neki način guramo jedan drugog".

"Momci, ko će prvi do cilja?"

Voditeljka nije mogla da ne pita jedno - "Ko će prvi stići do cilja, ti Novače do 25. grend slema ili ti Ronaldo do 1.000 gola?"

"Šta kažete da to uradimo zajedno? Bilo bi to lijepo", nasmijao se Đoković za kraj srdačnog razgovora.