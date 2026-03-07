logo
Sarajevo proglasilo sudiju za igrača utakmice protiv Rudar Prijedora!?

Sarajevo proglasilo sudiju za igrača utakmice protiv Rudar Prijedora!?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na zvaničnom Fejsbuk profilu Fudbalskog kluba Sarajevo poslije remija sa prijedorskim Rudarom (2:2) u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine objavljena je ironična poruka za arbitra Antonija Bandića iz Gruda.

Fk Sarajevo proglasilo sudiju Antoni Bandić za igrača utakmice Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevo je za igrača utakmice na "Koševu" proglasilo arbitra iz Gruda Antonija Bandića!

"Iako glavni sudija Bandić nije htio preuzeti nagradu, FK Sarajevo mu je dodjeljuje za igrača utakmice", poručeno je sa "Koševa".

Očigledno ironična poruka sarajevskog kluba odnosila se najvjerovatnije na dvije odluke sudije - drugi žuti karton za Luku Hujbera odnosno jedanaesterac zbog igranja rukom u sudijskoj nadoknadi iz kojeg su Prijedorčani došli do boda (2:2).

(MONDO)

Tagovi

Antoni Bandić FK Sarajevo FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH

