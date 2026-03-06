Sarajevo dočekuje Rudar, Cvitanović poziva na oprez: "Prošlu utakmicu protiv njih smo izgubili..."

Trener Sarajeva najavio je duel sa Prijedorčanima (subota, 15.00).

Nakon što su nanizali osam utakmica bez primljenog gola, odbrana Sarajeva poklekla je u duelima sa Veležom i Borcem.

Mostarci su na Koševu trijumfovali u kup-susretu (0:1), dok su crveno-plavi porazili bordo ekipu u premijerligaškom derbiju (2:0), a izabranici Marija Cvitanovića će prvu narednu priliki za povratak na pozitivni kolosijek imati sutra (subota), kada će od 15.00 časova dočekati Rudar Prijedor.

Međutim, bivši trener Dinama poziva na oprez, sa razlogom.

"Najbolje upozorenje nam je to što smo prošlu utakmicu od Rudara izgubili. Naučili smo iz toga i poslije je bilo puno bolje. Radi se o ekipi koja zna da igra fudbal i moramo da budemo precizni te ne smijemo da dozvolimo njihove kontre. Rudar igra mnogo bolje nego što njihov položaj na tabeli sugeriše. Moramo da budemo raspoloženi, motivisani i od prvog minuta tražimo pobjedu, a siguran sam da će energija biti na pravom nivou", rekao je Cvitanović u najavi ovog duela.

Sarajevo u ovaj meč ulazi sa treće pozicije i 37 bodova, dok je Rudar Prijedor posljednji, dvanaesti, sa 19 bodova, pet manje od Posušja, prvog tima van zone ispadanja.

