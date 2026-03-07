logo
Veliki bod srpskih fudbalerki protiv Šveđanki u Staroj Pazovi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Prvi bod za srpske fudbalerke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027.

srbija svedska 0 0 Izvor: MN PRESS

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije remizirala je danas u Staroj Pazovi protiv Švedske. Na kraju, nije bilo golova u Kući fudbala i tako su srpske fudbalerke osvojile veliki bod u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, protiv najvećeg favorita u grupi.

Srbija je uz sve to bila oslabljena u današnjem meču, selektorka Lidija Stojkanović nije mogla da računa na Ninu Matejić i Jovanu Damnjanović, ali su fudbalerke Srbije izdržale sve udare Šveđanki i osvojile prvi bod u kvalifikacijama.

Prije samo nekoliko dana, srpske fudbalerke su izgubile od Danske 3:1, ali ovo je bilo znatno bolje izdanje i podstrek za dalje.

U narednom meču Srbija će 14. aprila u Leskovcu igrati protiv Italije.

SRBIJA: Kostić - Petrović, Slović, Damjanović, Vlajnić (od 46. Frajtović) - Stupar (od 53. Gajić), Milivojević, Čanković - Stokić, Ivanović (od 87. Mijatović), Poljak.

ŠVEDSKA: Falk - Holmberg (od 83. Nilden), Anderson, Nelhage, Lundkvist - Angeldal (od 56. Rolfe), Aslani, Olme - Kanerid (od 75. Iđe), Šreder (od 75. Kafađi), Jusu Ba (od 56. Blakstenijus).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:15
Fudbalerke Srbije pevaju himnu Bože pravde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
(MONDO)

