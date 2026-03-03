Fudbalerke BiH pobjedom otvorile kvalifikacije za SP: "Zmajice" bolje od Estonije

Ženska reprezentacija BiH pobijedila je danas u Zenici Estoniju sa 3:1, u susretu prvog kola grupe C1 kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalerke BiH pobjedom su otvorile kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Brazilu.

"Zmajice" su u Zenici slavile protiv Estonije 3:1 (2:1), te tako stigle do prvih bodova u C1 kvalifikacionoj grupi.

BIH - ESTONIJA 3:1 (2:1)

/Milinković 36, Šabanagić 45+3, Grebenar 88 - Ramet 41 pen/

U prvom poluvremenu terensku inicijativu imao je bh. tim, a prva prilika je promašena u 15. minutu kada Sofija Krajšumović šutira iskosa sa desne strane, međutim golmanica Katarina Kapa izbacuje loptu u korner. Pet minuta kasnije, nakon jednog kornera, stvorila se gužva u kaznenom prostoru Estonije i lopta dolazi do Melise Hasanbegović koja šutira sa desetak metara, ali Kapa još jednom dobro interveniše. Estonke su prvu priliku imale nakon kontranapada u 27. minutu, Mari-Lis Lileme je pokušala iz povoljne pozicije, a Ena Šabanagić je izblokirala njen udarac.

Zmajice do prednosti dolaze u 36. minutu. Una Rankić je izvela korner sa desne strane, a Marija Ana Milinković sa peterca loptu šalje u mrežu.

U 41. minutu Estonija izjednačuje rezultat golom Siret Ramet iz jedanaesterca kojem je prethodilo igranje rukom Glorie Slišković u kaznenom prostoru.

Šabanagić je u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena dobro pokušala sa distance, ali je lopta otišla preko gola. Minutu poslije Emina Ekić centrira sa desne strane, a Ena Šabanagić na prvoj stativi odlično reaguje i postiže gol za 2:1.

Milena Nikolić je u 54. minutu imala odličan pokušaj glavom nakon centaršuta Milinkovićeve, ali je Kapa bila na visini zadatka. U nastavku akcije pokušala je i Krajšumović sa distance, ali ni ona nije bila uspješna. Nastavile su se nizati prilike za izabranice Selvera Hodžića. Prvo je Krajšumović u 56. minutu izborila korner nakon šuta iskosa sa lijeve strane. Minutu poslije, nakon kornera sa desne strane koji je izvela Ekić, Marija Aleksić pokušava glavom sa peterca, ali šalje loptu pored gola.

Andrea Grebenar u 88. minutu odlično šutira sa ivice šesnaesterca i postiže lijep pogodak za konačnih 3:1.

U narednom kolu Bosna i Hercegovina će se sastati sa Lihtenštajnom, 7. marta u 13 časovai u Trening centru FS BiH u Zenici.



