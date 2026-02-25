Funkcioner kluba tajno snimao fudbalerke i dobio uslovnu kaznu?!

Funkcioner fudbalskog kluba iz Austrije koji je tajno snimao igračice dobio je samo uslovnu kaznu za djelo koje je počinio.

Čelnik fudbalskog kluba Altaha osuđen je na uslovnu kaznu zatvora zbog krivičnog djela koje je počinio. Riječ je o snimanju fudbalerkiaustrijske ekipe, a da bi ono što je učinio bilo zaboravljeno biće dovoljno da plati novčanu kaznu, javljaju tamošnji mediji. Riječ je o sumi od 625 evra koju će morati da isplati svakoj od djevojaka.

Muškarac koji je okrivljen nekada je važio za jednog od najboljih fudbalskih sudija u Austriji, a zbog onoga što je učinio biće pod prismotrom naredne tri godine, a u slučaju da ponovi djelo očekuje ga kazna od sedam mjeseci zatvora. Ono što je postala glavna tema jeste novac koji će okrivljeni morati da isplati, koji se smatra smiješnim u odnosu na djelo koje je počinio i u odnosu na period u kojem ga je sprovodio.

Čelnik je igračice snimao od 2018. do 2025, dakle - u periodu od sedam godina, a neke od igračica u tom periodu bile su i maloljetne. Kasnije je priznao da je fotografisao u svlačionici, a to je činio telefonom koji je sakrio ili kroz ključanicu, što se uglavnom događalo u svlačionicama kluba. Identifikovano je ukupno 15 mladih djevojaka.

Sadržaj se našao na "Kidflix"

"Pored optužbi za voajerizam, postojao je i osnov sumnje za posjedovanje materijala koji sadrži prikaze seksualnog zlostavljanja djece. U vezi s tim, izjasnio se da 'nije kriv'. Iako je na njegovom laptopu i mobilnom telefonu pronađen sumnjiv materijal, tehničkom analizom nije moglo biti sa apsolutnom sigurnošću isključeno da je taj sadržaj dospio na njegove uređaje nenamjerno, u okviru prenosa podataka", navodi se u tekstu "Noena".

Ipak, ostala je na snazi ozbiljna optužba: na osnovu platnih dokaza utvrđeno je da je muškarac godinu i po dana održavao pretplate na u međuvremenu ugašenoj striming platformi "Kidflix", kako bi konzumirao pornografski materijal koji uključuje maloljetna lica.

Advokat odbrane predložio je naknadu u iznosu od 625 evra po osobi, štp je kasnije sud, prema mišljnju mnogih, sramno prihvatio.

Predsjedavajuća sudija je u obrazloženju presude upotrebila nedvosmislen ton, ocijenivši da je riječ o teškoj zloupotrebi povjerenja koje je postojalo u okviru kluba. Za izrečenu kaznu zatvora od sedam mjeseci određen je trogodišnji uslovni period. Veći broj oštećenih igračica prisustvovao je ročištu kako bi lično čuo izricanje presude.

Optuženi je odmah u sudnici izjavio da prihvata presudu. Ipak, s obzirom na to da je tužilaštvo zatražilo vrijeme za odluku o eventualnoj žalbi, presuda još nije postala pravosnažna.

